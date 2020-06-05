【不小心過馬路案】脫罪被告指屬惡意檢控　要鄭若驊等賠償600萬

尼泊爾籍女保安被指於4年前不小心過馬路而遭票控，審訊長達90日，最終被裁定罪脫。她指案件屬惡意檢控，日前入稟高等法院，向調查的警員、控方的大律師和律政司司長鄭若驊，索償至少600萬元。

原告Thapa Kamala指律政司就是次檢控亦有責任，故把律政司司長鄭若驊亦納入被告之一。(資料圖片)

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原告為Thapa Kamala，五名被告：警員唐明奇(譯音)、警署警長張兆華(譯音)，兩名大律師Francis Haddon-Cave和關文渭，以及律政司司長鄭若驊。

入稟狀指，首被告在調查案件時，記錄原告「突然衝出北行線而被撞到」。惟原告指，現場的閉路電視片段顯示原告未有踏入涉案大潭道的北行線，亦沒有衝出馬路。而次被告在未有恰當調查案件後，便把案件交予東區法院。

指裁判官曾指原告才是受害人

原告又指，案件在2017年6月5日首次提訊時，處理是次聆訊的裁判官已指原告才是案件的受害人，因該意外住院約兩個月。原告的律師曾去信檢控主任，指控方案情弱，應考慮撤控。惟接手處理的兩名大律師（即本案第三及第四被告），決定繼續檢控。

原告指，首次被告在案中違反其責任，調查中對原告懷有惡意。第三和第四被告則是明知繼續檢控並非合法，而律政司亦對是次檢控有法律責任，故全部一起追究。

案件令其私隱被侵犯要求賠償20萬

原告指，因是次的失職和惡意檢控，令原告感焦慮和失去尊嚴，此方面的損失索償60萬元。而事件經傳媒廣泛報道，網民亦討論其案件。原告的私隱被侵犯，因此索償20萬元。

此外，原告因案件需花時間見律師，以及引伸相關法律費用，分別就兩者追討20萬和300萬元。最後，原告指被告的行為是壓迫她，要求懲罰性賠償共200萬元。因此，原告索償的金額，合共600萬元。

案件編號：HCA890/2020