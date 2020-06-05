新冠肺炎｜前線救護投訴獲派劣質口罩　物流署︰會向供應商跟進

本港新冠肺炎疫情反覆。《香港01》本周一（1日）接獲前線救護員投訴，指由物流署供應予消防處前線的一批「ECOLADY」的內地製口罩有質素問題，包括內層布料有多個細孔及有污漬。事隔兩日後，有消息指，消防處指示回收全部有問題口罩，消防處當日表示，為審慎起見，已建議前線人員可首先採用其他供應商所提供的口罩，如需要採用Ecolady口罩，可先以目測等方法檢查口罩，確保沒有異常情況才使用。 物流署今日（5日）回覆查詢表示，「有部門發現個別口罩質素有問題。物流署在蒐集有關資料後將會向供應商採取適當的跟進行動。」

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稱符歐盟標準 產品卻有三大問題

本周一（1日），有前線救護員向《香港01》投訴，不滿消防處提供的一批由內地製造名為ECOLADY口罩，口罩的包裝盒將「Protect」（保護）串錯做「Peatect」外，口罩質地薄，拿上手見到掌型。據該名前線醫護提供的圖片，口罩內層布料有多個細孔及有污漬。據了解，該批口罩是由物流署供應予消防處。

物流署於周二（2日）回覆指，報道提及的口罩是物流署今年5月供應給消防處，根據供應商提供的檢測報告，口罩符合歐盟EN14683 Type IIR標準。當口罩送達時，物流署已按既定程序，抽樣檢驗貨品，當時的檢測結果沒有問題。物流署會與消防處聯絡，了解有關情况，若發現口罩的質素有問題，物流署會向相關的供應商要求跟進，包括更換貨品。

就有消息指，處方下令收回有問題口罩，消防處日前表示，由於ECOLADY外科口罩小量個別批次在使用時發現懷疑有質量問題，正與政府物流服務署商討跟進，為審慎起見，處方建議前線人員可首先採用其他供應商所提供的口罩；如需要採用Ecolady口罩，則可先以目測等方法檢查口罩，確保沒有異常情況才使用。

物流署今日（5日）回覆指，已主動聯絡所有獲提供相關口罩的部門以了解情況。有部門發現個別口罩質素有問題。物流署在蒐集有關資料後將會向供應商採取適當的跟進行動。