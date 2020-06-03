01獨家　消息：消防處緊急回收有問題口罩　產地來源福建

本港新冠肺炎疫情持續，《香港01》本周一（1日）接獲前線救護員投訴，指消防處在上月底起，向前線派發一批牌子名為「ECOLADY」的內地製口罩，口罩內層布料有多個細孔及有污漬。消防處當時覆稱會了解情況，物流署昨指若發現口罩的質素有問題，會向相關供應商要求跟進，包括更換貨品。 據悉，消防處在事隔兩日，即今日（3日）向各局發通告，指示回收所有ECOLADY口罩；所有當值主管都要點算口罩存貨，如有任何破損、污漬、發霉都要向上級匯報。 《香港01》正向消防處及政府物流服務署查詢。

《香港01》收到前線救護員投訴，質疑消防處新派發的外科口罩質素。前線內部內部通訊群組流傳相關相片。（讀者提供）

消防處回收令涉及所有非CSI口罩

《香港01》今日獲悉，消防處向各消防局及救護站發通告，指示須回收所有非懲教署生產的CSi口罩，包括ECOLADY口罩。而每更主管級人員都要向當值隊目報告現存口罩狀況，包括有否明顯破損、污漬、發霉或其他問題。

+ 3 + 2

物流署曾稱抽樣檢測無問題

本周一（1日），有前線救護員向《香港01》投訴，不滿消防處提供的一批由內地製造名為ECOLADY口罩，口罩的包裝盒將「Protect」（保護）串錯做「Peatect」外，口罩質地薄，拿上手見到掌型。據該名前線醫護提供的圖片，口罩內層布料有多個細孔及有污漬。包裝盒列出，口罩材料為熔噴不織布及不織布，製造商為「Quanzhou Plant Care Medical Supplies Co.LTD」，地置位於福建泉州。

消防處當時回覆查詢時表示，「因應貴機構提供的相片，本處正了解情況。本處為前線人員所採購的口罩，皆會要求其質量合乎有關的標準。」物流署於周二（2日）回覆指，報道提及的口罩是物流署今年5月供應給消防處，根據供應商提供的檢測報告，口罩符合歐盟EN14683 Type IIR標準。當口罩送達時，物流署已按既定程序，抽樣檢驗貨品，當時的檢測結果沒有問題。物流署會與消防處聯絡，了解有關情况，若發現口罩的質素有問題，物流署會向相關的供應商要求跟進，包括更換貨品。