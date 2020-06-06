保就業計劃31萬宗申請　羅致光：料最終有七、八成僱主申請

「保就業」計劃由5月25日開始接受申請，勞工及福利局局長羅致光今日（6日）出席港台節目《星期六問責》時表示，目前有14萬個僱主及17萬個自僱人士申請計劃。羅致光指，未有為計劃設定成效指標，因為受到全球經濟等環境因素，難以有客觀目標量度，今次計劃目標是希望可以確保公司3月份的受薪人數，並確保員工可出糧，發放津貼後可令市場接近3月情況。不過，羅說，即使有保就業津貼，只能延遲僱主裁員，但受難以達到零結業的情況。他預計，計劃最終會有七、八成僱主申請，部份僱主因聲譽成本、或企業社會責任而未有申請。

政府統計處公布，2月至4月經季節性調整失業率為5.2%，創逾十年新高。羅致光表示，本月16日會公布3、4、5月的失業率，預計惡化可能性高，料會高於5.2%， 「唔好有幻想，應該會發生 」，但認為保就業津貼於6月底發放後，6月份失業率會比4月較好。至於2003年沙士失業率達到8.5%，羅指，當年爆發前3月，失業率已達到7%，相較之下，「今次底子好啲」，失業率情況較早期如當年水平，故料失業率不會去到8%，但料徘徊於5%至6%。

羅又承認保就業計劃在建造業不能完全發揮作用，目前業界有1.2萬名長工，但實際上有3至4萬長散工未有涵蓋，故局方正考慮保充方案，期望下周可公布細節。

