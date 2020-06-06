港版國安法｜羅致光：政府聽到不同意見　形式諮詢作用不大

全國人大5月底表決通過「港區國安法」，制訂法例過程期間未有舉行公眾諮詢。勞工及福利局局長羅致光今早出席港台節目《政經星期六》時被問到是否需要作本地諮詢，羅認為毋須太重視諮詢的「字眼與形式」，市民有不同途徑表達意見，「意見唔會聽唔到。」他認為，如果社會氣氛差，舉例過往舉辦公開論壇，「中場都係炒炒鬧鬧，有人搶咪、搶台，令其他人無機會發言」，質疑形式上的諮詢作用有多大。

勞工及福利局局長羅致光於港台節目《政經星期六》被問到是否需要本地諮詢，羅認為毋須太重視諮詢的「字眼與形式」，市民有不途徑表達意見，「意見唔會聽唔到。」（資料圖片）

國安法無諮詢 羅致光：不好太重視字眼與形式

被問到「港版國安法」應否展開公眾諮詢，羅致光認為不要太重視字眼與形式，形容本港公民社會發展良好，任何受到關注的問題，社會人士有途徑發聲，「意見唔會聽唔到。」不過，如果社會氣氛差，互動性不大，舉例政府過往舉辦公開論壇，「中場都係炒炒鬧鬧，有人搶咪、搶台，令其他人無機會發言」，質疑形式上的諮詢作用有多大。特首林鄭月娥早前指，中央會向立法會主席、港區人大等就「港版國安法」諮詢意見， 羅指，政府會聽取不同意見，「唔會將耳仔關埋。」當年《基本法》第23條立法曾展開公眾諮詢，羅認為，當年是屬於本地立法，與今次內地立法程序有別，但強調「唔能夠唔聽港人意見。」

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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羅致光：工聯會抽籤抽個人，我第一個諗嘅人係佢（何啟明）

另外，新任勞福局副局長、工聯會前立法會議員何啟明近日已履新，不過外界質疑何的勝任能力。羅致光表明，觀乎何啟明於過往立法會工作，雖然非最熟勞工政策的人士，但於提問掌握等有「唔錯程度嘅表現」，是其副局首選，「大家講到我好似工聯會抽籤抽個人，我第一個諗嘅人係佢」，形容是「自然、必然選擇。」他又提及，即使有人質疑為何不委任非建制派，但羅反稱：「你畀佢都唔做。」羅致光說，近日才與何啟明商討工作，料對方仍需時適應新的角色，故暫時不會出席立法會。