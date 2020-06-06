【黑色暴雨】上水200畝農田被浸水深逾米　元朗太陽花避過一劫

本港天氣由今日（6日）凌晨起急劇轉差，天文台亦於凌晨2時55分發出三年來首個黑色暴雨警告信號，亦曾發新界北部水浸特別報告等。豪雨下新界多片農田被淹沒，新界本地農協會主席黃七娣指，估計上水一帶共200畝農田被浸，最高水深逾一米，至少損失七萬元。 她又表示，其農場幾乎損失所有農作物，「一次水浸就咩都無晒，你話個心幾痛！」黃形容事件為「人為基建問題」，因早前政府將附近去水渠收窄，致更易發生水浸。

本港今日半夜開始受雨區影響，天文台更於凌晨2時55分發出黑色暴雨警告信號，至凌晨5時40分才取消。在暴雨下，多區變成一片澤國，當中包括新界北部一帶的農田。黃七娣表示，其農田原本種植生菜、菜心及蕃薯等，但大部份農作物在今次水浸下被淹沒，「就算無浸，咁大雨淋都淋死！」料損失至少七萬元。

她估計，黑雨下水浸最高逾一米，附近一帶約200畝農田被浸。即使大雨於早上已停，新界北部水浸特別報告亦於早上8時許取消，但農田的積水至中午仍未退去。

黃無奈指眼見農作物被浸十分心痛，並批評政府早前進行工程，將附近水渠收窄，令去水速度更慢，自今年2月起已容易發生水浸，「今次係人為，政府要對我哋負責！」她要求政府修復水渠，亦須賠償農民損失。

除上水外，元朗一帶的農田同樣受豪雨蹂躪。元朗新田向日葵花田「信芯園」負責人梁太指，由於花田位於低窪地帶，故每次水浸亦大受影響。而今日凌晨2時許已水浸及腰，但由於現時花田是開放日，故他們漏夜以水泵抽走花田積水，「向日葵浸兩、三個鐘就死，所以等唔切政府救，自己嚟」，幸好向日葵未受太大影響。