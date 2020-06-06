新冠肺炎｜增3宗輸入個案　卡塔爾航空「疫機」累計22%乘客確診

衞生防護中心今（6日）公布，截止今日下午4時，本港新增三宗外地輸入的新型冠狀病毒確診個案，至今累計1,106宗。三宗確診個案為兩女一男，年齡介乎15歲至47歲，潛伏期曾分別身處英國及巴基斯坦。另外，就沙田瀝源邨祿泉樓群組個案調查，防護中心表示，截至今日下午4時，中心在警方協助下成功聯繫多一戶居民，確定他們已於4月前遷出祿泉樓，仍有四戶未能取得聯繫。 由巴基斯坦返港後確診的兩名患者，都是經多哈轉機卡塔爾航空QR818返港，全機83名乘客中，累計已有18人染疫，比率高達22%。

瀝源邨爆發新冠肺炎疫情，部份祿泉樓居民需撤離。（盧翊銘攝／資料圖片）

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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衛生防護中心下午公布，三宗新增的確診個案包括26歲女病人，之前居於英國，3月中時曾發病，事主曾出現喉嚨痛、失去嗅覺及味覺數日，現時則無病徵，她於6月5日返港後，於亞洲博覽館檢測後送到瑪嘉烈醫院。

另外兩宗個案為15歲女病人及47歲男病人，他們曾於2月27日至5月28日到巴基斯坦，返港後於本月4日出現發燒或咳嗽病徵，與早前另外兩宗流行病學有關，兩人均由檢疫中心送到屯門醫院治理。

二人在上月28日經多哈轉機，乘搭卡塔爾航空QR818航班返港，被安排入住駿洋邨檢疫中心。其後陸續有乘客確診，連同新增二人，合計18人染疫，佔全機83名乘客22%。由於染疫比率偏高，衞生防護中心罕有安排本來毋須隔離的機組人員，也入住檢疫中心。

而截至今日下午4時，中心仍未能聯絡祿泉樓4戶。（資料圖片）

警方協助下 聯絡多一戶祿泉樓居民

至於沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作，截至今日下午4時，衞生中心於祿泉樓共收回1372個深喉唾液樣本瓶，當中9個因為樣本滲漏需要再次提交，1363個樣本已完成檢測，除6月2日公布4個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。



而截至今日下午4時，中心在警方協助下，成功聯繫多一戶居民，並確定他們已於4月前遷出祿泉樓，仍有4戶未能取得聯繫。中心強烈呼籲及敦促未能取得聯繫的祿泉樓居民，盡快聯絡中心人員，並向中心提交樣本，以便盡早檢測。至於葵聯邨聯悅樓則共收回及檢測2 059個樣本，沒有樣本呈陽性反應。