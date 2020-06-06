新冠肺炎｜袁國勇：祿泉樓抽氣扇或播毒　病毒隨氣流上升攻入上層

本港再現新冠肺炎本地群組爆發，沙田瀝源邨祿泉樓共有7人受感染，當中4人都是住在該座12號單位。 政府專家顧問團成員之一、香港大學微生物學系講座教授袁國勇最新評估，認為嘉里物流貨倉包裝女工家中廚房的抽氣扇或成為傳播病毒的途徑。他解釋，該患者住在8樓12號單位，其家中外牆窗戶裝有強力抽氣扇，當患者在廚房煮食時，暖空氣會被抽出及向上升，若有風吹向窗戶，就有可能令病毒經暖氣流飄到上層的12號單位。 不過，他強調這只是其中一個可能的傳播途徑，而該座大廈其他確診者，仍有可能是透過接觸公共設施而受到感染。

本港再現新冠肺炎本地群組爆發，沙田瀝源邨祿泉樓共有7人受感染，當中4人都是住在該座12號單位。 （資料圖片／盧翊銘攝）

瀝源邨廚房設於露台 女工家中有強力抽氣扇​

袁國勇於周一晚聯同衞生防護中心及環境局專家到祿泉樓調查，他指當晚未能進入物流貨倉包裝女工所住的812單位視察，當晚僅審視了其他確診者所住的單位，未有發現糞渠及排氣管有明顯缺陷。

瀝源邨屬於舊式公屋設計，廚房、廁所都位於露台，住戶會在露台外牆窗戶裝上抽氣扇。袁國勇表示，專家發現女工於廚房位置的外牆窗戶裝有強力抽氣扇，當患者煮食時，暖空氣會被抽出及向上升，若有風吹向窗戶，就有機會令病毒經暖氣流飄到上層單位，並流入1012單位及1112單位，令該兩個單位的人受到感染。

瀝源邨屬於舊式公屋設計，廚房、廁所都位於露台，住戶會在露台外牆窗戶裝上抽氣扇。相片中可見，部分單位的露台沒有窗，只有鐵欄圍起。（資料圖片／盧翊銘攝）

袁國勇於6月1日晚上，聯同衞生防護中心及環境局專家到祿泉樓調查。 （資料圖片／陳永武攝）

↓↓瀝源邨祿泉樓10及12號單位居民周四撤到檢疫中心↓↓

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1112單位有人確診後 推斷抽氣扇可能播毒

袁國勇稱，周一晚未有建議疏散居民，是因當時只有兩名12號單位的住戶確診；而且該處沒有天井影響氣流，帶有病毒的空氣亦可以飄散到鄰近單位；加上抽氣扇的狀況不能解釋到8樓其他單位及710單位有人確診的情況。但當發現1112單位有人確診後，抽氣扇就成為可能的播毒途徑，因此認為有需要疏散相關單位的居民。

他補充，雖然部分單位廁所天花板有滲水，理論上1112單位的水可以滲到812單位，但實際上不是每個單位都有漏水的情況，而且最先確診的並非1112號單位的住戶。他認為，滲水而導致感染的風險較低，而抽氣扇播毒的機會較高。

瀝源邨屬於舊式公屋設計，廚房、廁所都位於露台，住戶會在露台外牆窗戶裝上抽氣扇。 （資料圖片）

其他患者可能透過接觸公共設施感染

至於8樓其他單位及710單位的住戶，他認為仍有機會是透過接觸公共設施而受到感染，包括信箱、大門門柄、升降機按鈕。抽氣扇及公共設施兩個風險因素同時存在，他亦強調，事件仍在調查，對所有可能的傳播方式持開放態度。

沙田瀝源邨祿泉樓共有7人受感染，當中4人都是住在該座12號單位。當局早前估計，連環確診或與坐廁氣喉有關，緊急疏散全幢大廈住在10號及12號單位的居民，安排入住檢疫中心14天。