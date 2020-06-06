黑色暴雨警告｜萬次閃電下百宗火警鐘鳴叫　盧覺強解釋原理

本港天氣由今日（6日）凌晨起急劇轉差，天文台亦於凌晨2時55分發出三年來首個黑色暴雨警告信號，而本港境內雲對地閃電次數超過1.4萬次。在雷雨交加下，各區不少大廈有火警鐘鳴叫情況，消防處收到共103宗。消防處回覆指，截至今早8時，共接到15宗火警召喚，當中六宗為誤鳴；有到場消防員指多是雷暴而導致。 有「港版神探伽利略」之稱的工程師盧覺強解釋，火警鐘誤鳴有多種因素，包括因雷電影響輸電效能，電源或會「窒一窒停零點幾秒」，電力恢復一刻或觸發警鐘誤鳴，屬正常現象。

+ 6 + 5 + 4

凌晨4時至5時佔最多

隆隆雷聲加上火警鐘誤鳴，受影響住戶難以入睡。今日凌晨黑色暴雨警告信號生效期間，密集閃電一刻令天亮有如白晝，而葵涌等多個地區亦有大廈出現火警鐘誤鳴。

根據消防處資料，今日凌晨0時至下午1時期間，共接獲火警鐘鳴叫有103宗，而天文台資料顯示，本港境內錄得的雲對地閃電次數則達14,071次，創近十年單日新高。以凌晨4時至5時期間火警鐘鳴叫次數最多，共有30宗；同一時段的閃電次數亦是最多，達4,002次。

▼6月6日凌晨閃電情況▼

對於雷暴引發火警鐘誤鳴的情況，盧覺強指雷電交加或會影響電源，電力可能暫停短於一秒時間，「好似啲燈閃一閃咁」，其後立即又恢復電力供應。由於火警鐘亦是使用電力，在電源「窒一窒」間，電流有機會觸發警鐘誤鳴。他指情況有如家中電器亦會「停一下」，屬正常現象。

而雷暴期間汽車防盜器亦有誤鳴情況，盧覺強就認為誤鳴與雷暴關係不大，因汽車防盜器在靜電等情況下亦會誤鳴，「可能有車經過都會響」。