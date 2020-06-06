馬時亨憶前為仙股事件道歉：畀人消消氣　否則會壓到整個政府

港鐵前主席馬時亨，年底將離任教育大學校董會主席，投身「品格教育」工作。馬時亨在今晚（6日）香港電台節目《鏗鏘說》中，接受資深大律師石永泰訪問。 馬時亨談及自己年輕時，都有參與過示威，見不公義都會出聲，但認為現今年輕人「行動激好多」。被問到社會不滿當權者的「品格」等，馬時亨無正面回應看法，但指「在位的人必須知道他們服務什麼人，就是我們的市民」，重提他以前常掛口邊「我們有七百萬個老闆」。 提到18年前他任財經事務及庫務局局長時，為仙股風波鞠躬道歉，他指旨在「畀人消消氣」，因為社會消不到氣，就會壓到整個政府。

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馬時亨認為每代年輕人都應該有「一股熱血」，他在年輕時都有參與釣魚台示威，亦曾參觀赤柱監獄後，去信報館批評監獄署，質疑外國囚犯待遇不同。被問到年輕時遇過最激進的事件，馬時亨憶述約50年前的一件事，他剛入香港大學時，一次的舍堂表演比賽，訂好規矩評審要避評分予自己舍堂以示公平，但其中一位評審刻意給予其他表演者零分，藉此拉低其他舍堂得分，結果引發衝突，學生擲毀冷氣機、燒數簿等。

但馬時亨認為，縱有不滿，怎能砸壞商店而無後果，「現在的行動激好多」。指他每次見到，都會想這群年輕人如果是自己的兒孫，都會擔憂。他認為，當今年輕人的不滿在於物質、上流機會等。他1973年畢業後在銀行任職，月薪1,600元， 中環中午碟頭飯只要1元，如今大學畢業生起薪有16,000元已算不錯，但物價高昂。馬時亨亦認同有年輕人對社會的不滿亦會因見不公義。

為官時「我們有七百萬個老闆」掛口邊

被問到社會對當今政府的不滿，質疑當權者的「品格」等，馬時亨無正面回應看法，但提到自己為官時抱持的心態，指「在位的人必須知道他們服務什麼人，就是我們的市民」，並指他以前常把「我們有七百萬個老闆」這句話掛口邊。

節目播放2002年時任特首董建華開創問責制，團隊中有馬時亨身影，問責制5年間有98人中途離職，時任財庫局局長時為仙股風波，鞠躬90度道歉。馬時亨回應時形容「18年前是好不幸事件」，他之所以「接受問責」，是認為凡令市民覺得不開心，觀感不好的就負責任，旨在「畀人消消氣」；因為社會消不到氣，就會壓到整個政府。

馬時亨時任港鐵主席時要為高鐵超支向立法會爭取撥款，他指，後來了解發現計劃興建高鐵時，政府迫使港鐵壓價，沒有預留空間，他指當年成功令反對派通過撥款，背後做了好多遊說工作。被問到現在無論是什麼頂目開支，少數派都反對無效，予人無能為力的觀感，馬時亨認為，「政府應該全盤思考好的方案，令市民看到商業可行性。」

因應反修例風波，全國政協副主席董建華、梁振英牽頭成立「香港再出發大聯盟」，馬時亨是其中一位聯署人，被問到一邊廂宣揚要「再出發」卻又用強硬語言批擊，馬時亨指，不會作任何批評，僅指「看到香港有好多問題。」