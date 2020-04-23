馬時亨任教大校董會主席　不完成三年任期　同任女兒創立協會主席

政府今日（23日）公布，馬時亨獲續任香港教育大學校董會主席8個月，任期僅至今年年底，不會完成整個三年任期。馬時亨今早向師生、校友發電郵，他解釋將出任由女兒創立的「品格教育協會」主席，冀為社會培育德學兼備的人才。 馬時亨說，曾考慮身兼兩職，但顧及到兩者之間在訂立優次的問題上，或會出現界線模糊，自己更不希望外界對校董會日後的審議及決策過程，有利益衝突或角色混淆的疑慮，「為持守大學管治的最高標準，我惟有婉拒教大校董會主席這個重任。」

政府今日公布，馬時亨獲續任香港教育大學校董會主席8個月，任期僅至今年年底，不會完成整個三年任期。（資料圖片）

馬時亨由2017年4月起擔任教大校董會主席，政府今早發稿，馬時亨僅續任至今年12月31日，因個人原因未能接受續任3年至2023年。

馬時亨今早向師生、校友發電郵，他指自己仍會留任至今年年底，以便有關方面有充裕的時間物色繼任人選。他形容，自己一直心繫教育，對擔任教大校董會主席深感榮幸，隨任期即將屆滿，他必須認真思考自己未來的角色。

馬時亨認為，教育能改變人的生命，希望能夠幫助下一代在學業成績以外建立良好品格，因此將出任由女兒創立的「品格教育協會」主席，冀為社會培育德學兼備的人才。

馬時亨直言，曾考慮身兼兩職，但顧及到兩者之間在訂立優次的問題上，或會出現界線模糊，不希望外界對教大校董會日後的審議及決策過程，有利益衝突或角色混淆的疑慮，「為持守大學管治的最高標準，我惟有婉拒教大校董會主席這個重任。」

教大校長張仁良教授對馬時亨的決定感到惋惜，感謝馬過去三年的貢獻，帶領教大在各方面取得長足的發展。教育局局長楊潤雄指，馬時亨一直致力於公共服務，在其的領導下，教大繼續專注教育領域的研究、發展及創新，藉着培育優秀而具承擔的教育及專業人士，促進及支持本港教師教育策略發展。