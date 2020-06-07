新冠肺炎｜李國麟斥政府抗疫不力　促盡力遏止社區現第三波爆發

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港上周出現社區小型爆發，立法會衞生服務界議員李國麟今日（7日）在港台節目《給香港的信》中，直指政府於疫情爆發之初未採納公共衛生專家意見，拒絕為入境者檢疫及封關。他對政府的抗疫工作官僚、反應緩慢感失望，認為此舉增加疫症由外地輸入引發本地爆發的風險，期望政府會盡力追查最新的瀝源邨本地群組傳播鏈，以免本地現新一波的社區爆發。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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回顧過去半年，李國麟指在疫症爆發之初，已有公共衛生專家提出要求入境人士作健康申報，減低本地社區風險；至輸入個案增加，專家建議政府關口管制，惟上述建議港府當時均拒絕採納。李國麟直指，政府抗疫工作官僚，令人失望，措施未能有效阻截病毒流入本港，增加社區感染風險。

除了抗疫反應慢之外，李國麟斥當局未有保護好前線醫護人員，醫管局多次下調保護裝備的規格，醫護需重用N95口罩、眼罩及面罩等，對此感傷心。他又回想17年前沙士來襲時，醫管局與政府能帶領社區與醫護共同抗疫，惟今日官民之間似乎缺乏互信，醫護及大眾有感被孤立，情況使人氣餒。

李國麟指，抗疫成果應歸功於香港市民，又提到政府當初未有協助基層及弱勢社群購買口罩，但同時嘗試說服大眾口罩是必需品，令口罩頓成奢侈品，增加基層染疫風險。疫情漸平穩後，政府最近才向全民派發「銅芯抗疫」口罩，惜口罩質素及安全性多番被質疑，李直言政府的政策是「永不言遲」，但對已購買到口罩的市民而言，實為「驚喜」。

上周沙田瀝源邨祿泉樓出現源頭未明的本地群組爆發，累計共7名住戶確診，傳播途徑未明，社會憂心社區有超級傳播者出現。李國麟期望，面對最新一波威脅，政府一洗之前作風，更積極跟進最新群組情況，聽群專家有關加強檢測的意見，盡力遏止社區現第三波爆發。他又提醒市民面對疫症新常態，不應失去希望，平日做好個人衛生之餘，亦需照顧好自身精神健康。