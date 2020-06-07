新冠肺炎｜增一宗菲律賓輸入個案　瀝源祿泉樓仍有三戶未能聯繫

衞生防護中心公布，本港今日（7日）新增一宗輸入個案，連續第三日無本地個案。最新確診的25歲患者無病徵，潛伏期間於菲律賓居住，抵港後由亞洲國際博覽館送院，累計共1,107宗確診個案（包括一宗疑似）。 中心又披露本地群組的最新情況，沙田瀝源邨祿泉樓群組暫無新增個案，至今共收回1,373個深喉唾液樣本，中心亦再聯絡多一戶住客，確認他們4月前已搬走，惟仍有三戶住客未能聯繫到。至於有兩住客確診的葵聯邨聯悅樓，共收回及檢測2,109個樣本，沒有樣本呈陽性反應。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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衞生防護中心公布，最新確診的第1107宗個案、25歲女患者一直無病徵，病人潛伏期間於菲律賓居住，至昨日（6日）抵港，由亞洲國際博覽館送院，目前於瑪嘉烈醫院留醫。

祿泉樓、聯悅樓均無新增個案

本地個案方面，本港連續第三日零本地感染，沙田瀝源邨祿泉樓日前爆發的群組個案，該大廈共7名住客受感染，衞生防護中心透露，截至今日下午4時，中心從祿泉樓共收回1,382個深喉唾液樣本瓶，當中9個因為樣本滲漏需要再次提交，其中1,373個樣本已完成新型冠狀病毒檢測，除6月2日公布四個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。

中心在警方協助下成功聯繫多一戶居民，並確定他們已於四月前遷出祿泉樓，仍有三戶未能取得聯繫。中心強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫的人士務必盡快根據已發出的醫學測試令聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測。

祿泉樓最先確診住戶的兩名同事亦同告確診，中心於兩人所住的葵聯邨聯悅樓共收回及檢測2,109個樣本，所有樣本均呈陰性。中心提醒市民，為減低感染風險，應盡量與他人保持適當的社交距離，減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，減低社區出現群組個案的風險。