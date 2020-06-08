復課│黃雨下小四生：無損心情　鳳溪第一小學300跨境生未能回校

受新冠肺炎疫情影響，全港學校停課多月，中三至中五級上月28日復課，小四至中二今日(6月8日)亦正式復課日，全港多區下著大雨，天公不造美，但不少學童都表示停課已久，相當期待復課。小四梁同學表示，疫情期間十分沉悶，下雨都沒有影響他的心情，十分期待上學見到同學，「希望小息同佢哋傾下計。」 上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，今日復課大致順利，防疫措施流暢，但由於該校約一半學生為跨境生，希望需要應考升中呈分試的小五生可盡快在本月底前復課。

小五學生羅同學說，擔心跟不上學習進度，「驚停咗課咁耐，呈分試考唔好」。（龔嘉盛攝）

小五生憂呈分試成績未如理想

停課數月，有學生對回歸校園生活感到緊張。小五學生羅同學說，既緊張，又擔心跟不上學習進度：「擔心，驚停咗課咁耐，呈分試考唔好」，故昨晚已再次檢查書包，確保帶齊功課及教科書。被問到會否擔心難適應長時間佩戴口罩上課，她則說，停課期間有一直補習，已習慣戴口罩，「應該唔會瞌眼瞓」。

踏單車回校的梁同學說，留家抗疫十分沉悶，期待復課，即使下大雨及要與同學保持社交距離也沒所謂。（龔嘉盛攝）

另有學生表示，期待復課已久，下大雨亦無損好心情。小四梁同學在媽媽陪同下，搭着單車回校，他形容疫情期間需要長時間留家感到沉悶，得悉復課後心情興奮，相當期待、即使下大雨及要與同學保持社交距離也沒所謂：「復課好開心，希望小息嘅時候同同學傾吓計。」

學校做足防疫措施，回校同學要踏過消毒地氈，進入「學生防疫檢測站」，排隊探熱及用酒精搓手液潔手後，才可上課室。（龔嘉盛攝）

上水鳳溪第一小學 早會改以校園電視台進行

上水鳳溪第一小學全校有逾千名學生，當中約300名本地高小學生今日復課。學校已做足防疫措施，回校同學要踏過消毒地氈，進入「學生防疫檢測站」，排隊探熱及用酒精搓手液潔手後，才可上課室，為避免人群聚集，早會改以校園電視台進行。而洗手間外地面已貼有防水貼紙，提醒同學要分隔至少一米排隊。另設發燒隔離區，以備不時之需。

負責維持探熱秩序的風紀隊長黃同學形容，今日心情興奮，早在7時15分已回校。（龔嘉盛攝）

負責維持探熱的秩序的風紀隊長黃同學形容，今日心情興奮，早在7時15分已回校：「開心可以見返同學同老師，好有親切感」。他又說，風紀職務亦因疫情有所調動：「平日係操場巡邏，疫情影響，風紀轉咗幫老師叫同學返課室。」

學校半數跨境生未能上課

校長朱偉林表示，首日復課安排大致順利，天雨下大多同學都按時回校，除了個別同學因不適告假或遲到外，近300名本地生中，逾九成半準時回校。由於復課只能半天學習，上課時間更緊張，故會提醒同學上課前要先如廁。

由於校內約一半學生為跨境生，即約300名高小跨境生學生未能在今天復課。朱偉林說，若疫情、通關安排許可，期望高中跨境生盡快復課，期望月底小五生可優先復課，及早預備呈分試。

家長義工馮小姐，今日回校協助指示同學分流量體溫及收取健康申報表。（龔嘉盛攝）

家長義工馮小姐忙著指示同學分流量體溫及收取健康申報表。她認為學校已做足安全措施，亦為女兒預備對復課不感擔心，由於小五女兒自動預備程分試，亦十分期待復課，相信不會不適應。