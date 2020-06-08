審計報告｜足總機構管治總監胡子慶認年報有誤　「睇得唔夠仔細」

審計署報告早前公布，香港足球總會有多方面問題，立法會政府帳目委員會之前三度召開公開聆訊，當時足總機構管治總監胡子慶都以私人理由缺席。帳委會今日（8日）再續聆訊，胡子慶亦終於現身。 聆訊提到，足總的審計委員會未有實際組成，但多份年報均提到「足總的帳目經財務小組及審計委員會確認」。胡子慶承認「睇返轉頭嗰個係唔準確句子」，當他再被追問為何出錯時，一度語塞近10秒，然後解釋稱有外聘公司作審計，又稱「相信當時睇得唔夠仔細。」 帳委會主席石禮謙批評，胡子慶年薪逾百萬元，卻未有履行職責。足總主席貝鈞奇認同需要撥亂返正，「對症下藥」。

胡子慶（上）今日首度現身帳委會聆訊（立法會影片）

立法會帳委會今日第四度召開聆訊，調查足總管理混亂問題。胡子慶今日首度現身，聆訊透露他2015年7月正式擔任足總機構管治總監，今年6月底合約期滿後，將不再續約。

聆訊提到，足總的審計委員會在2015至2017年間，由於沒有人加入，因而未有正式成立組成，不過公民黨議員陳淑莊提到，當時的年報寫到「足總的帳目經財務小組及審計委員會確認」，質問胡子慶是否認為有問題。

胡子慶表示，「睇返轉頭嗰個係唔準確句子」。之後陳淑莊、石禮謙再追問胡，為何出現如此錯誤，胡一度語塞約10秒未有回應，之後石再問到，足總是否有外聘公司作審計，胡子慶才表示「有」，並指審計報告需經過董事會及會員大會通過。

陳淑莊提到，足總年報寫到「足總的帳目經財務小組及審計委員會確認」，質問胡子慶是否認為有問題。（資料圖片）

石禮謙批評，胡子慶年薪過百萬元，其職位專門負責企管治，需對外講真話，卻未有履行職責；陳淑莊亦再多番追問。胡子慶表示，「當時無發覺有問題」。陳再指，該句子出現於「企業管治概述」，每年內容都略有不同，問到在發布前，胡是否曾閱讀，以及知悉有分別。胡表示，發布前有閱覽，並發覺年份、開會次數等數字每年均有不同。他之後再稱，看文件時「不夠仔細」，以致未發現出錯。

體育專員楊德強表示，鳳凰計劃提出33項目標，當中23項已達成，例如地區推廣五人足球、女子足球等，不過港隊排名、吸引贊助、觀賽人數不足等方面，則仍然有不足。他又稱，雖然情況並非盡如人意，但確有進步，球員待遇有改善，一線球員月薪可達10萬元以上，球員毋須再兼職送貨；大球會班費亦增至5,000萬一年，競爭水平有提升。

石禮謙批評，胡子慶年薪過百萬元，其職位專門負責企管治，需對外講真話，卻未有履行職責。（資料圖片）

民政事務局長徐英偉表示，足總管理層的表現由董事局負責，政府負責監察撥款，如收到投訴會跟進。他又稱，過往5年足總達到不少成果，不可抹殺足總職員過往幾年的工作。

貝鈞奇形容，審計報告及帳委會的批評如「大驗身」，認同足總需撥亂返正，對症下藥。