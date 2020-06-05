審計報告｜立會聆訊再揭足總錯漏　年薪逾百萬總監「壓力大」缺席

審計署報告早前提及足總管治問題，立法會帳委會周五（5日）就此第二度召開公開聆訊。不過，足總提交予立法會的文件仍有錯漏，立法會議員陳淑莊批評其管治成效，更力邀足總機構管治總監胡子慶出席下次聆訊。

審計署揭露足總審計委員會在2014至2019年球季期間違反多項規定，足總於首次聆訊時未清楚回應事件。今日取代足總行政總裁溫達倫出席的總幹事袁文川重申，審計委員會於2014年首度組成，由董事出任召集人，並邀請獨立人士擔任主席及成員，初期共有4名成員，並曾召開4次會議。

不過，袁文川指足總董事局於2015年改選，委員會因此需要重新組合，「當時只有1名董事出任召集人，卻未能組成委員會。此情況直至2019年初都沒有變動，到當年6月董事局選舉後找到成員加入，現已兩度召開會議。」

文件錯漏百出 議員質疑管治成效

立法會議員陳淑莊質疑，足總強調審計委員會於該段期間只有召集人，惟審計報告卻指委員會「有主席但冇開會」，兩者有明顯出入。足總主席貝鈞奇回應時承認，會方於網頁上錯誤地將召集人寫成主席，令公眾及審計署誤會。

陳淑莊再追問，指足總透露新成立的審計委員會曾開會兩次，但會方於提交予立法會的文件中，卻沒有列出相關開會日期、會議議程及紀錄，連帳委會主席石禮謙亦忍不住質問：「係咪發夢唔記得擺落去？」袁文川表示，審計委員會先後於2019年12月與2020年2月舉行會議，承認文件有甩漏。

港超聯．李文恩專訪｜疫情過後設基金救市？ 望足總多溝通減爭議

袁文川代替即將離任的行政總裁溫達倫出席立法會聆訊，負責作答絕大部份問題。（袁志浩攝）

機構管治總監從未現身 陳淑莊邀出席聆訊

足總透過鳳凰計劃及五年策略計劃，每年獲撥款超過2000萬港元，資助27個專業及技術職位。聆訊中揭露足總行政總裁年薪高於250萬，港隊主教練年薪則界乎150萬至250萬，而機構管治總監就獲逾百萬年薪。

在足總管治連番出錯下，足總機構管治總監胡子慶被指懷疑失職，惟他卻一直未有現身回應。陳淑莊公開邀請對方出席下次聆訊，貝鈞奇稱會向對方傳達相關訊息。貝鈞奇稍後受訪時直言，胡子慶以私人理由缺席聆訊，「他曾向我表達不滿，也指自己有很大心理壓力，我不能強迫他出席。」

貝鈞奇又稱，胡子慶的職位「理論上很高」，僅次於行政總裁與總幹事，惟拒絕評論對方是否失職，「他擁高履歷，是專業人士，一向跟我們有溝通。可是如何評價他的表現，或許會因人而異。」貝鈞奇補充，胡子慶目前仍屬足總員工，但其合約與足總其他受民政事務署資助職位一樣，於今年6月底屆滿。足總回覆查詢時稱，胡子慶下周便會離職，已開始離職前的休假。

擬出選立法會功能界別的陳偉豪，今朝現身立會門外，夥同球迷組織遞交請願信。（袁志浩攝）

貝鈞奇讚陳偉豪擬參選有勇氣

立法會帳委會下周一（8日）將第三度召開聆訊，討論足總管理事宜。貝鈞奇表示願意接受更多意見，「主席有責任守護足總，帶它向前走。足總擁106年歷史，審計報告就當是為這輛老爺車熱身。」

立法會選舉｜陳偉豪夥球迷組織遞交聯署 望足總增加透明度

他同時歡迎球迷組織遞交聯署，就問題提出建議；並讚揚前港足隊長陳偉豪擬出選立法會功能組別「有勇氣」。貝鈞奇道：「他擁有年青人的毅力，為球員及運動員發聲都是好事。不過最終我只能揀一個，準則是誰對足球最有利、誰有能力真正推動足球發展。」

部份從政的世界頂尖運動員：