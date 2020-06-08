書展如期7月15日開幕　入場人數受限　參展商最高獲資助10萬元

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（8日）會見傳媒時宣布，香港書展於7月15日至21日如期舉行，政府特別在「防疫抗疫基金」下預留4000萬元，全球資助所有參展商的參展費，上限10萬元。貿發局也與衞生當局討論，將會以嚴謹方式應對公共衛生問題，包括入場時量度體溫、設立人數限制、進行人流管理等等。

邱騰華指書展將如期開展，局方也與衞生當局密切接觸，將會以嚴謹方式處理公共衛生問題。 （羅君豪攝）

邱騰華指書展將如期開展，局方也與衞生當局密切接觸，將會以嚴謹方式處理公共衛生問題。

香港貿易發展局主席林建岳表示，就書展安排，與衞生當局商討過，會進行量體溫及戴口罩等衛生措施，亦會限制入場人數，目前未開始與參展商商討安排，但相信參展商數目不會少過去年。

香港貿易發展局主席林建岳表示，目前未開始與書展參展商商討安排，但相信參展商數目不會少過去年。 (羅君豪攝)

政府早前在「防疫抗疫基金」下預留10億2千萬元推行「會議展覽業資助計劃」，邱騰華指政府進一步優化計劃，參與貿發局展覽的參展商，可就每個標準參展攤位得到保險費一半，上限1萬元的資助，並以10個攤位為限，即每個參展商每次由獲得最多1萬元的資助提高至10萬元。他指，政府特別在「防疫抗疫基金」預留4000萬元，全數資助所有書展的參展費，上限10萬元。