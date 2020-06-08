邱騰華：海洋公園將於本周六重開　書展將如期7月15日舉辦

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（8日）早上主持工業貿易諮詢委員會會議後，聯同香港貿易發展局主席林建岳、香港旅遊發展局主席彭耀佳及香港出口信用保險局諮詢委員會主席吳宏斌見記者。邱騰華表示，會起動本地及對外經貿推廣，其中 海洋公園將於本周六(13日)重開，書展亦將如期於7月15日舉辦。

【12:55】邱騰華表示，綠色旅遊去年底推出，因疫情令計劃無法推展，計劃延長至年底及加碼，限聚令或受規限，會否增加資源會再與業界討論。

他指除了距離較近的內地與澳門在，以會和東盟市場商討，同時也會包括港人常常到訪的地區，如韓國日本等。具體的時間表他則指仍需要時間，但月底會和泰國政府進行視像會議。至於海洋公園，入園不受限聚令規管，例如入戲院只要不超過50%，但可以進入。

【12:50】邱指，現時599條F及G容許書展、主題公園，只要符合公共衛生可以重開，沒有法例上的限制，有與衛生當局討論，有入場總人數限制、遊戲設施座位未能完全開放，逐步開放時需符合法例及專業衛生意見，讓業界及市民可重新投入社會。

至於海南自貿區 ， 邱指香港樂見周邊地區推展自由貿易，對香港有得益，對全球貿易亦有幫助；擔心傳統發達地區故步自封，對全球不利。

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【12:40】彭耀佳指，不少港人疫情下留在家，海洋公園重開對不少人而言是好消息，不擔心海洋公園不能吸引港人，也希望透過酒店、餐廳優惠吸引更多旅客消費。

【12:35】對於書展安排，林建岳表示會維持市民之間社交距離及採取防疫措施，有人數控制，有信心參與者不會比上一屆少。邱騰華指，有關海洋公園重開有經討論及採取嚴謹方式，入場人數不多於可容納人數50%，減少密集程度及進行人流管理，亦設網上預訂，故海洋公園周六重開，另一個主題公園仍待公布。

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【12:30】林建岳表示，7月15日書展可如期回歸，但強調安全為上，資助每個攤位資助1萬至10萬元。

香港旅遊發展局主席彭耀佳表示，與業界配合非常好，建立防疫計劃，加強旅客信心，無論運輸、酒店、旅遊業等防疫措施足夠，做到安全旅行，亦鼓勵港人成為旅客，當收到1萬元時，才可刺激本地消費，即使無法去海外，也可參與綠色旅行。

【12:15】邱騰華會起動本地及對外經貿推廣，起動旅遊；展覽及國際會展為重要元素，7月會如期舉行書展，在7月15日至21日舉行，代表經貿活動可重新起動；亦加碼資助參與商貿活動，透過雙重支助幫助業界資助，兩萬元內參展費可全免。

旅遊方面由本地造起，如海洋公園將於本周六（13日）重開；加碼綠色生活旅遊計劃，資助增至1億元。

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