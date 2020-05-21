貿發局副總裁周啟良：冀書展如期舉行　6月中會有決定

新冠肺炎疫情下，本地展覽業大受影響，一年一度的書展能否如期舉行仍是未知之數。香港貿易發展局副總裁周啟良接受新城財經台訪問時表示，目前會假設活動如期舉行，照常做籌備工作，希望6月15日或之前會有最終決定。他又指，即使活動如常舉行，預料市民排隊時間會較長，而場內場外亦會有大量相應的措施配合防疫。

周啟良表示，希望書展可如期舉行。（資料圖片）

周啟良表示，去年社會事件對於展覽工作的影響有限，展覽活動的總數比前年同期沒有大變化。但今年由肺炎疫情出現，很多地方都對社交聚集活動設限，甚至有旅遊限制，2月至今有18個大型活動無法如期進行。他指，對於很多中小參展商而言，展覽對於他們接觸新買家也很重要，全年有四成生意都是來自展覽。

周啟良又指，網上展覽在疫情下有一定發展空間，始終網購是現時大趨勢，他們於今年4月舉行一個春季網上展覽會，吸引全球近140萬人次瀏覽採購，貿易諮詢達21萬個，當中舉行近800個雲端會議。不過周啟良認為，實體展覽有部分功能是不能取代，始終面對面接觸，可更加了解合作對象的誠信、親身接觸產品、了解對方生意的規模。因此，他認為日後展覽業會雙軌發展，既有網上，也有實體。

疫情下，一年一度的書展能否如期舉行受到關注。周啟良指，近日忙於部署書展事宜，預料規模與去年相約，現時會假設活動如常舉行，希望6月15日或之前能決定是否如期舉行，向文化界交代。他指香港由於租金貴，書店難做，很多時過半數的新書都要靠書展出版銷售，出版社現金流亦非常依賴書展，因此業界非常希望書展能在7月15日如期舉行，但具體安排仍要視乎限聚令如何。

周啟良提到，市民健康是其首要考慮，目前已因應疫情作一些針對的安排，例如規定入場者要戴口罩、提供酒精搓手液。主辦方會繼續容讓讀者「打書釘」，但會規定讀者看完書要用搓手液洗手。排隊方面，自11年前會展中庭擴建完成後，排隊入場人流已比早年順暢，但由於今年主辦方會要求排隊人士站得疏一點，而且保持單線排隊，因此預計排隊時間會較長，周啟良表示對香港人遵守秩序有信心躁。

周啟良又透露，或會在不同的排隊位置中，加設電視螢光幕，播放一些場內講座活動，讓排隊人士消磨時間。他表示，會盡快就防疫措施和政府有關當局商討，審視是否可行。