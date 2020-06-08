邱騰華：政府研開放雙邊旅遊通道　月底與泰國方面開會

新冠肺炎疫情持續數月，全球的旅遊業停頓。商經局局長邱騰華今日（8日）宣布正在積極研究與一些有效控制疫情的國家及地區開放雙邊旅遊通道，建立「旅遊氣泡」。他透露與東盟的成員國有接觸，月底將與泰國政府會面，惟有關討論需要各地政府推展，需要時間。

邱騰華今日（8日）宣布正在積極研究與一些有效控制疫情的國家及地區開放雙邊旅遊通道，建立「旅遊氣泡」。（羅君豪攝）

邱騰華表示留意到澳洲及紐西蘭正在討論建立「旅遊氣泡」，使得跨境旅遊逐步恢復，而本港及周邊地區亦在防疫工作取得成效，政府認為可以探討逐步放寬入境管制措施。

他指，除了距離較近的內地與澳門外，亦會與東盟市場商討，同時亦包括港人常常到訪的地區，如韓國日本等。具體的時間表他則指仍需要時間，但月底會和泰國政府進行視像會議，研究開放雙邊旅遊通道。

優化於去年推出的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」

本地旅遊方面，除了周末重開海洋公園外，還會進一步優化去年12月推出的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，計劃下每間旅行社為本港居民安排合資格綠色本地生活遊可以獲得100元鼓勵金。計劃本受疫情影響，政府將擴大計劃資助額由5千萬至1億元。

旅發局短期內會推出「旅遊·就在香港」計劃，鼓勵港人重新探索社區文化，鼓勵本地消費和旅遊。（羅君豪攝）

另外，旅發局短期還會推出「旅遊．就在香港」計劃，鼓勵港人重新探索社區文化，鼓勵本地消費和旅遊。

至於受外圍經濟及疫情影響，本港進出口商面臨融資困難，包括買家取消訂單、延遲付款等，風險變大。政府透過香港進出口信用保險局即時推出「百分百信用限額提升計劃」，主動增加保戶的買家信用限額一倍，上限為1億元。計劃即時生效，為期半年至12月8日。