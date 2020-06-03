港台須遷離兩個用地　邱騰華否認「謀殺」：天文台1883年用到至今

教育局要求港台於今年9月交還廣播道教育電視中心用地，另外科技園亦通知港台在明年完約後須遷出九龍塘創新中心。公民黨楊岳橋今日（3日）在立法會就港台用地，向商經局提出質詢，商經局局長邱騰華回應稱，港台原有的錄影廠全年平均使用率為50至70%，相信有足夠空間讓人員進行製作。 有議員批評，港台新廣播大樓興建無期是邱騰華「謀殺」港台。邱騰華無正面回應，強調港台新廣播大樓的計劃早於14年在工務小組被否決，其後政府一直未能與與委員達成共識，故未有再提案。

教育局5月初去信通知港台，要求歸還其位於教育電視中心的辦公室。（資料圖片 / 高仲明攝）

公民黨楊岳橋在立法會質疑，港台的用地被收回，做港台難以達成本年度製作目標時數。民主黨鄺俊宇斥 「要人做嘢又唔俾地方人哋，係咪你落台先有新大樓」；公民黨郭家麒則認為港台新廣播大樓計劃中止，是 「建制、保皇、政府扯貓尾」企圖將港台「謀殺」。

商經局局長邱騰華回應指，廣播道的教育電視中心是屬於教育局擁有，港台並非唯一的使用部門。他續稱，由於教育電視節目將會停拍，同時其衍生出來的職位亦已中止，故原有目的及需要是不復存在，但商經局會協助港台在9月遷離安排及製訂時間表。



港台新廣播大樓計劃早於14年遭否決

至於港台新廣播大樓計劃，邱騰華多次重申計劃在2013年提交到工務小姐，但於2014年遭到否決，其後局方將60億元降至53億元後亦未能與委員達成共識，故一直未有提案。他強調，局方一直考慮與其他有意共用的政府部門商討聯用大樓，港台現時亦有在不同政府物業，或其他物業租用地方，開支由現有資源應付。

邱騰華表示，港台屬下製作中心全年使用率為50至70%，相信有空間給港台做到的目標時數的節目，又指港台的資源已增加120%，人手上也增加45%。

科技園公司通知港台在租約期滿後不再續租港台於創新中心的辦公室。（資料圖片 / 高仲明攝）

大廈太殘舊影響運作，邱騰華則以天文台作例子，指天文台大樓在1883年建成至今仍然可以運作，並列為古跡，因此不認為舊大樓不能夠運作。

另外，邱騰華又談 及新的工作小組，指小組會檢視港台的行政管理、跟進未完全的審計報告工作以及港台的工作程序；小組不會直接與港台員工溝通，認為港台的管理層知道部門及員工的需要。