和你lunch｜出席人數銳減　17歲學生不缺席：可透過直播宣傳

反修例風波時期不時有網民發動「和你lunch」示威行動，新冠肺炎高峰期沉寂一時，至近個多月再度有網民號召「和你lunch」，反對「港版國安法」。不過參與人數明顯減少，但近期多次都可看到一個中學生身影。 他有時穿校服，有時穿便服，由於每次響應人數只得數人，他份外顯眼，令人以為是發起者。他今日向記者稱姓李，今年17歲，他說因為多次參加和你lunch行動，導致個人資料遭人放上網起底，「起咗我底，我寧願出多啲嚟」，他稱若只得他一個人「和你lunch」也會堅持下去，認為可透過直播宣傳理念。

6月8日的奧海城和你lunch活動，出席人數只有3人，李同學（中）是其中一位。（香港01記者攝）

由去年11月開始，網民發起至少52場的「和你lunch」行動，規模有大有小，也曾因此而爆衝突；高峰期曾有千人參加，但有時候可能只得十多人。近期參加人數更少，今日（8日）的西九龍和你lunch行動，網民號召下午1時15分在奧海城舉行，但全程參加的人數不多過八人，其中一名身穿校服的男生叫口號叫得聲嘶力竭。

▼李同學過去參加和你lunch活動▼

1月6日的銅鑼灣 x 灣仔稅局 和你Lunch活動，首先見到李同學的身影。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

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李同學未有透露太多個人資料，他的英文名叫David，今年17歲，由1月開始的「和你lunch」活動便經常看到他出現。由於David多次都身穿校服出現，導致其個人資料遭持不同政見的人士放上網，但他稱無感到害怕，更謂「起咗我底，我寧願出多啲嚟」，認為較其他被捕或受傷的示威者來說，所承受的壓力較少。

稱家人支持、學校表示明白

「和你lunch」活動舉行超過半年，參加的人數越多越少，今日更一度只有兩人。對此，David稱不感到灰心，即使只有他一個人站出來，「我哋嘅聲音可以透過直播畀人睇，其他商場使用者、食肆嘅人聽到，做到宣傳嘅作用。」他又表示，家人及學校均知道他會出來參加活動，「學校都支持、明白我，屋企人都支持我」，不擔心對他們造成影響。