新冠肺炎｜新增一宗輸入個案　卡塔爾航空「疫機」34歲女乘客確診

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（8日）下午4時，本港新增一宗新型冠狀病毒確診個案，至今本港個案累計1 108宗（包括1 107宗確診個案和一宗疑似個案），連續4日無本地個案。新確診的個案為34歲女性，潛伏期身處巴基斯坦，亦是卡塔爾航空QR818的乘客，全機83名乘客中，累計已有19人染疫，比例約為23%。

衞生署衞生防護中心公布，該名34歲女患者5月28日從巴基斯坦乘搭QR818班機返港，其後入住檢疫中心，她於上周六（6日）出現咳嗽症狀，並無密切接觸者。患者現時在屯門醫院接受治療。她與1105宗、1106宗確診個案有關連。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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祿泉樓及聯悅樓樣本均呈陰性

另外，沙田瀝源邨祿泉樓群組個案方面，截至今日下午4時，衞生防護中心於祿泉樓共收回1 382個深喉唾液樣本瓶，當中8個因為樣本滲漏需要再次提交，1 374個樣本已完成病毒檢測，除6月2日公布四個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。此外，截至今日下午4時，中心共收回及檢測2 115個葵聯邨聯悅樓樣本，沒有樣本呈陽性反應。

中心亦繼續跟進未交回深喉唾液樣本的祿泉樓居民的事宜。中心強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫的人士務必盡快根據已發出的醫學測試令聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測。