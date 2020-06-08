新冠肺炎｜內地抵港14日檢疫放寬　上市公司行政人員可申請豁免

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，內地抵港人士入境後需強制檢疫14日的措施延長至7月7日，惟港府早前宣布豁免部份人士抵港免檢疫，包括部份香港聯合交易所上市公司的董事。港府今日（8日）公布，該些上市公司的行政人員亦可申請豁免檢疫。 財經事務及庫務局局長許正宇相信，新機制能夠幫助這些企業更具彈性地處理業務，又形容政府此舉是在平衡保持公共衞生的情況下，適時推出措施恢復經濟活動。

財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

政府公布豁免指定上市公司的董事或行政人員抵港或回港後，可以申請豁免強制檢疫安排。該些公司需在聯交所上市並已納入恒生指數、恒生中國企業指數或恒生綜合大型、中型或小型股指數的公司。這些公司佔在港上市公司總市值約95%。

每間合資格公司每個月只可提名最多兩人申請豁免，其行程需與上市公司必要運作公務有關，例如出席董事會會議、公司的業務檢討會議、與客戶舉行會議或處理法律文件等，每個獲提名的人每月只可獲一次豁免檢疫安排。

許正宇：適時推措施恢復經濟活動

財經事務及庫務局局長許正宇撰網誌稱，面對與新冠病毒共存的「新常態」，政府在保障公共衞生的同時，要兼顧香港經濟發展的需要。新機制放寬上市公司行政人員申請免檢疫，是從公司自身業務需要出發，許相信能夠幫助這些企業更具彈性地處理業務。

許正宇又指，早前已容許一些合資格的會計師到內地進行審計工作後回港時得以豁免強制檢疫，便利他們協助相關公司履行規管責任，這正正展示了政府是因應需要，並在平衡保持公共衞生的情況下，適時推出措施去恢復經濟活動。

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港區國安法帶來社會穩定 讓港金融市場茁壯生長

許正宇透露，「防疫抗疫基金」證券業資助計劃推出兩星期，已有超過八成的中小型證券經紀行以及超過五成的證監會持牌人提交申請，資助亦已由上星期起開始陸續發放。

他又指，要鞏固香港國際金融中心的地位，需要穩定的社會、健全的投資環境、多元的產品和可信的法制，他稱支持制定港區國安法，因資本只會流向生生不息的地方，社會穩定則好比肥沃的土壤，可以讓香港金融市場這棵大樹持續茁壯生長，他鼓勵金融業同仁同心支持制定港區國安法。