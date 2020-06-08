新冠肺炎｜袁國勇團隊揭67%確診者嗅覺受損　倡診斷初期應測嗅覺

新型冠狀病毒肺炎患者的病徵包括發燒及上呼吸道感染徵狀，惟有部份患者發現味覺及嗅覺似乎同受影響。香港大學微生物學系講座教授袁國勇及其團隊發表最新研究，18名確診者當中有67%人的嗅覺受損，最長需三星期才可復原，當中兩人除了嗅覺受損外無其他病徵，有患者即使體內已不帶病毒，惟嗅覺仍未回復正常。另外，團隊亦在患者的鼻黏膜細胞檢測到新冠病毒的抗原。 團隊認為，研究結果反映嗅覺是新型肺炎常見病徵之一，客觀的嗅覺功能檢測有助找出病徵輕微的人，建議早期診斷時可同時檢測病人的嗅覺有否受影響。研究報告已在國際科學期刊Open Forum Infectious Diseases在線發佈。

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是次研究涵蓋了18名瑪麗醫院及東區醫院的新型肺炎確診患者，另招募了18名健康的對照組參與者，確診者年齡介乎18歲至60歲，病徵屬輕微，全部人不需用氧氣輔助。

18名患者當中，有12人的嗅覺受損，比率約67%，除了由患者報稱自己失去嗅覺之外，團隊亦以定量嗅覺功能偵測患者嗅覺，發現確診者比起對照組的測試結果較差。

兩確診者除嗅覺受損外 無其他病徵

患者失去嗅覺的中位日數為0.5日，但有兩名患者需時逾20日才可重拾嗅覺，更有一名患者即使在PCR快速測試對新冠病毒呈陰性，體內已不帶病毒，惟其嗅覺仍未回復正常。研究亦發現有兩名患者除了嗅覺受損之外，一直沒有其他新型肺炎的病徵。

雖然大部份患者均沒有鼻竇炎、嗅裂阻塞等病徵，但研究團隊在患者的鼻黏膜下發現了CD68+巨噬細胞帶有SARS-CoV-2的抗原，意味即使患者無嚴重的炎症，病毒仍可引致嗅上皮的滲透性感染。

研究結果反映嗅覺受損屬新型肺炎常見病徵

團隊指出，研究成果反映很多新型肺炎患者均有嗅覺受損，屬常見病徵，有病人失嗅覺長達三星期，程度屬嚴重。團隊認為，診斷初段就應就嗅覺功能障礙進行客觀和定量檢測，日後的跟進過程中亦應定量監控。