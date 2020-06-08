減肥產品「Leisure Slimming Capsule」含禁藥　衞生署籲切勿購買

衞生署今日（8日）表示，一款名為「Leisure Slimming Capsule」的減肥產品被發現含有未標示已禁用的西藥成分「西布曲明」，服用後可能危害健康，呼籲市民切勿購買或服用。

衞生署今日呼籲市民切勿購買或服用一款名為「Leisure Slimming Capsule」的減肥產品。（衞生署提供）

署方早前根據情報，透過一社交媒體平台購得「Leisure Slimming Capsule」減肥產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該產品樣本含有禁用的西藥成分「西布曲明」，是《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥，曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。