減肥產品「Leisure Slimming Capsule」含禁藥　衞生署籲切勿購買

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

衞生署今日（8日）表示，一款名為「Leisure Slimming Capsule」的減肥產品被發現含有未標示已禁用的西藥成分「西布曲明」，服用後可能危害健康，呼籲市民切勿購買或服用。

衞生署今日呼籲市民切勿購買或服用一款名為「Leisure Slimming Capsule」的減肥產品。（衞生署提供）

署方早前根據情報，透過一社交媒體平台購得「Leisure Slimming Capsule」減肥產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該產品樣本含有禁用的西藥成分「西布曲明」，是《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥，曾用於抑壓食慾。由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。

「Vy & Tea」減肥產品含已禁用西藥成分　增心血管疾病風險或致癌
九巴推千元獎金誘職工減肥　中佬司機一年勁減50磅：扭軚都輕鬆啲
減肥產品Leg Step、Bello Smaze含禁藥　衞生署呼籲立即停用
「星演美容」減肥藥含兩款禁藥　女病患服用後急性精神異常　
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。