九巴推千元獎金誘職工減肥　中佬司機一年勁減50磅：扭軚都輕鬆啲

減肥是女性的終生事業，想不到一向較多男性工作、剛陽味的九巴車廠內，一班男士亦在討論減肥。年近50的歐陽康因同事的一句「你真係肥咗好多」，加上警覺上台唱歌的「戰衣」愈來愈不合身，決意減肥，一年內勁減50磅成為中佬男神，保持健美身型的他堅持不吃澱粉質，體重未有反彈，更得九巴公司「瘦身成功有賞」現金1,000元獎勵。 九巴近月為全體職員推出減肥獎金計劃，三個月減重15磅可得1000元，有180名同事響應，有職員一個月內大減12磅，超出預期，十分利害。

九巴車長鄧偉俊（左）及歐陽康（右）均參與九巴瘦身計劃，身材明顯有別，顯得自信。（梁煥敏攝）

現年48歲的歐陽康個子不算高，身高約170厘米，身型中等，不見中年人常見的「大肚腩」，制服微微見到鬆鬆的，但非常健談精神。原來去年7月，他曾是體重高達203磅的胖子，他以約一年的時間勁減50磅，現時保持150多磅，以中年人來的體質說，也非常利害，「我現在戒食澱粉質，每日只係早餐食一碗米粉，下午、夜晚只食菜同肉，飲食保持簡單保持下，因為，肥咗再減真係好辛苦㗎！」

歐陽康非常喜歡歌唱，不時於九巴的員工晚會等大展歌藝，為表專業態度，他會配合不同舞台服裝，但已步入中年的他愈吃愈多，又因早年腳傷減少運動，數年來增加磅數，適合的歌衣愈來愈少，「個個都叫我肥仔康，又話我愈來愈肥、話着衫唔好睇，我見真係唔可以再咁落去，決心減肥喇！」

車長歐陽康一年勁減50磅，身型明顯有別。（九巴提供）

不能挨餓不吃澱粉質 吃「湯飯走飯」

他的減肥秘訣是「不能挨餓，不能吃澱粉質，不能吃不夠」強調若吃不飽，身身體不能適應又會不開心，難以繼續。長期當早班的他，早餐及午飯於快餐店解決，一向喜歡米飯的他向待應說，「我要湯飯，走飯…」令認識他的餐廳職員感到驚訝，又擔心他會否「夠飽」，「要減肥的話要堅持先得。」加上每日散步、跑步下，體重急減得很快。

「我而家褲頭由36吋改到30吋，要買過晒，但係係開心錢，老婆就話我瘦咗唔好，鬆咗要補充下，但最好笑係啲同事，有人叫我肥仔康時，其他人又即話人哋已經唔肥喇。」他顯得自信，又說現時開車時到上層車廂檢查，輕鬆得多，同事見他成功，亦會留意自己飲食，又會問他心得，「中佬群」再不只談吃喝旅行，「扭軚都輕鬆啲！以前肥真係唔想郁，好易周身汗。」但記者說起有否再吃一些快餐食物時，他說，「我係會飲可樂，飲黑色囉（Coke Zero）…麥當勞真係好耐無食，講起都有啲想食，但我會忍，出街有時好難揀食物。」

九巴於今年10月推出「瘦身成功有賞」計劃，鼓勵同事們能注意健康。（九巴提供）

「唔可以肥返，再減好辛苦架！好有罪惡感…而家最多啲靚衫獎下自己啦！」要保持健美身型的中年人士，的確有所難言之隱。另一同事28歲車長鄧偉俊，入職5年體重上升50磅的230磅的胖子，笑言「一定係開心肥，但就嚟肥到頂軚…」近月留意到公司的減肥獲獎金計劃，決心一試減肥，短短一個月已減去9磅，得到計劃第一個月減5磅下的現金200元獎勵。

他分享減肥心得時說，「我而家主要只吃蒸三文魚同菜，我以往好鐘意食宵夜，而家經過都只係聞下味就快快步走啦…」加上步行運動，體重遞減「其實有時都好掛住食物，打邊爐食多菜少肉，譚仔都只食清湯…其實，我好鐘意糊辣湯米線同埋打邊爐。」目標減30磅的他，似乎要繼續努力。

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九巴職員關係及福利服務部於今年10月推出有關計劃，所有同事均可參與，現時已有180名同事「減肥中」，當中不乏超高層同事。這次「瘦身成功有賞」第一個月減5磅可得200元、第二個示月達標者可再得300元，第三個月再減5磅可得500元，合共1,000元，九巴方面指，公司亦提供中醫講座、穴位按摩等協助他們。