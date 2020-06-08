跳閘男涉掌摑港鐵職員案　被告否認施襲　反指事主用臉壓向其手

中年漢在中環港鐵站跳閘被截，涉嫌左右換手連摑一名港鐵職員雙頰8巴掌案續審，被告下午出庭自辯時稱，因沒帶八達通，又因趕時間而沒有買票，且見有其他人跳閘，故也跳閘離開後，惟聽到有職員揚言：「我而家要出嚟打鑊你！」他因害怕職員施襲，故舉右手按著對方的左臉，怎料對方用面壓向他，他便也舉起左手，用上雙手按住職員的兩邊面。雙方舉證完畢，裁判官香淑嫻明日裁決。

被告譚煒林(右二)被指跳閘後襲擊截停他的港鐵職員。(林樂兒攝)

被告譚煒林（38歲）否認於去年10月14日，在中環港鐵站A出口大堂襲擊男子莫志富。

無帶八達通而跳閘

被告自辯指，當晚打算到中環參與集會，因沒有帶八達通而跳閘乘車。他觀察到該段時間不少人也有作相同舉動，事主在閘內顯得「有啲勞氣」。被告跳閘後聽到有人在身後問話，但只轉頭望一望。他稱，對方再叫：「你咪走呀！我而家要出嚟打鑊你！」他因感到難以置信，遂轉身走近閘機。

指事主用面部壓向其手

被告指事主在6呎距離繼續叫嚷，一邊出閘行近他，一邊向前揮動右手的對講機。由於事主愈來愈近，他害怕對方用對講機施襲，故舉起右手按著事主的左臉。被告形容，事主使出全身的力，以面部壓向他的手，他才再舉左手按住其右臉。

怕被誤會打人而跑走

被告又稱，對方其後數次用拿著對講機的右手打其手臂，他每次也把左手重新放回臉上。後來有一對男女拍攝及勸架，亦有防暴警員到場。他怕被誤會打人而跑走，最終被警方制服。被告否認曾問事主：「係咪欠打。」堅稱不曾施襲。

將手放事主臉是為了區隔

被告受控方盤問下，解釋將手放在事主的臉上是為了區隔，他認為這可阻止對方行近，所以沒有選擇後退。至於為何沒有捉住事主揮動對講機的右手，被告就稱事主用臉推他時，其右手放在較後的位置；而事主用對講機打他時很大力，且揮動得很快。

他謂，從新聞得知警察會打人，且到場的警員穿防暴裝，所以沒有向警方指事主打他。此外，他因不認識現場其他乘客，當時又感驚慌，故未有找人替他作證。

因趕時間而不買票

控方質疑被告縱使無八達通，也可買票乘車，詢問他是否對港鐵有所不滿。被告否認，指售票處較遠，他因趕時間而不買票，無八達通並非跳閘的主因。被問及為何不直接走開，被告表示因聽到對方稱要「打鑊」自己，覺得害怕，故停下來了解。

案件編號：ESCC2646/2019