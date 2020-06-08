逃犯條例｜元旦遊行日警搜出對講機等設施　工程師等4男女被控

民陣今年發起元旦大遊行期間，4名男女疑在跑馬地及西營盤被搜出對講機，被控無牌維持電訊設施等罪。其中一男涉藏有斧頭、氣槍等，另被控管有攻擊性武器及管有仿製火器罪。眾人今（8日）於東區裁判法院應訊，暫時毋須答辯。案件押後至下月23日再訊，以待辯方索取文件。所有被告獲准以5000元保釋，並須居於報稱地址。

三名男被告為陳良新（69歲，退休）、余敬邦（60歲，工程師）及繆日謙（34歲，售貨員），女被告為甄淑儀（31歲，文員）。眾人同被控一項無牌維持電訊設施罪，指他們1月1日在香港無牌維持一部裝設兩條未經批准頻道的無線電收發器。

3名男被告各自被控一項無牌管無線電通訊器具罪。控罪指，陳同日在跑馬地衛奕信徑無牌照管有一部對講機，余及繆則在香港分別無牌管有9部對講機及4部對講機。其中，繆另被控管有攻擊性武器、管有仿製火器2罪，指他同日在西營盤僑發大廈某單位內管有一支雷射筆、6把摺刀、1把匕首、1把開山刀、4把斧頭；及一支氣槍。

護理員與學生涉831天樂里參與暴動

此外，被告楊光智（25歲，護理員）及湯嘉欣（20歲，學生）今亦被押至東區法院應訊。他們同被控於去年8月31日在灣仔軒尼斯道近天樂里與他人參與暴動。兩人另涉於同日同地分別攜有一部對講機及一支鐳射筆，楊被控以一項無牌管有無線電通訊器具罪，湯則被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。他們暫毋須答辯，此案同押後至下月7日再訊，以待控方準備轉介區域法院的文件。被告獲准以一萬元保釋，期間不可離港，並須守宵禁令等。

案件編號：ESCC1099, 1102/2020