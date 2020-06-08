逃犯條例｜董事助理6.12工作後路過金鐘　認搬鐵馬阻路囚2周

貿易公司董事助理涉於去年6月12日的金鐘警民衝突中，因搬動鐵馬，被控非法集結。他今（8日）於東區裁判法院認罪，求情指當日在附近辦完公事，因受現場氣氛影響而參與，並無預謀犯案。裁判官林子勤信納被告沒有計劃行事，考慮到認為他非牽頭集結，事件中雖有人使用暴力，但程度不高，亦無人受傷，最終判囚2星期。

被告庾家駒（33歲）於貴金屬貿易公司任職董事助理。他承認於去年6月12日在添華道政府總部外與他人非法集結。

控方指示威者築路障阻警執法

案情指，警方原先對當日的港島區集會批出不反對通知書，但因夏慤道出現暴力事件，後來再出反對通知。當日數千示威者佔據龍和道，警方逐步退入政府總部期間，有示威者向警方扔頭盔、雨傘及磚頭。政總的閉路電視及傳媒拍到身穿黑衣、未有蒙面、手持雨傘的被告搬運鐵馬，在政府總部大閘築成路障，阻礙警方執法。控方播放片段以讓法庭參考，並形容警方沒有挑釁。

被告沒戴口罩護目鏡

辯方求情指，被告原先在香港大會堂準備公司兩日後的參展事宜，辦妥後因交通問題而走到案發地點了解。被告沒戴口罩或護目鏡，只是突發參與，聽從他人搬鐵馬，他反省後感後悔。

辯方同意現場有暴力事件，但情況未算嚴重；示威者得以佔據更多道路是因警方撤退，非示威者強攻。被告逗留時間不長，警方發射的催淚煙落在其腳旁不久後便已離開，沒有煽動或帶領他人犯案。

受現場環境及社會氣氛影響

被告的兒子僅一歲，其妻子在求情信指被告受現場環境及社會氣氛影響，他在港土生土長，仍相信香港會好起來。被告是家庭支柱，望法庭從輕發落。辯方清楚終審法院及上訴庭就非法集結罪有判刑指引，明白法庭需判監禁，冀法庭考慮較輕的量刑起點。

林官稱，根據指引，一般涉及暴力的非法集結案，監禁是唯一的合適刑罰。此案未有說明集結原因或逗留時間，而暴力事件非在被告身處的地點發生。他信納被告因公事而出現，在現場受影響犯案。法庭考慮到事件中無人受傷，暴力程度不高，被告沒有組織集結，遂以3星期作量刑起點。被告認罪獲減三分一刑期，被判入獄2星期。

案件編號：ESCC2225/2019