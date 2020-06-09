新冠肺炎｜旅發局與信用卡商發放優惠　冀與各地合作準備恢復旅遊

新冠肺炎疫情持續多個月，旅遊業大受打擊。香港旅遊發展局早前宣布將推出「旅遊就在香港」計劃，推動本地消費。 旅遊發展局總幹事程鼎一今日（9日）在港台節目《千禧年代》上說，計劃有三大元素，包括推出本地旅遊路線、網上優惠平台和特色一日本地團。當中網上優惠平台將羅列超過1萬個優惠，涉及各個類別。

旅遊發展局總幹事程鼎一說，受疫情影響，本港旅客人數近乎零。（資料圖片）

旅遊發展局總幹事程鼎一今日（9日）在港台節目《千禧年代》上說，受疫情影響，本港實施入境人士檢疫措施後，旅客人數近乎零，只有約100至200人因團聚、公務、探親等訪港。旅發局因應情況，推出「旅遊就在香港」計劃，推動本地旅遊和消費。當中包括發掘本港市區、郊外的旅遊路線，推動港人重新發現香港；亦會推出特色一日本地旅遊團，將類似綠色旅遊等深度遊。此外，計劃包括一個網上平台，將羅列出超過1萬個優惠，並會分門別類供市民查看，希望在下周推出。

他又稱，旅發局正與信用卡公司探討發放優惠，並和業界商討消費鏈，考慮若市民消費一定數目，可提供優惠供市民到其他地方消費。他說，計劃非短期，相信將舉辦至8至9月。

旅發局將推出「旅遊就在香港」計劃。（資料圖片）

他說，因應部分地區疫情有改善，旅發局期望可與其他地方建立「旅遊氣泡」，為恢復旅遊作準備。他指，現時情況與03年沙士有別，因當年香港在疫區除名後經濟很快可恢復，但新冠肺炎疫情卻影響全球。