西醫開抗生素病人過敏入院　專業失當罪成停牌一個月緩刑半年

西醫葉玉鵬於2018年3月8日在已知病人對抗生素盤尼西林敏感下，處方同類型的藥物阿莫西林（Amokisilav），導致病人需要入院。他今日（9日）被裁定專業失當罪成，需要除牌一個月，緩刑六個月。

西醫葉玉鵬（左二）於2018年3月8日在已知病人對抗生素盤尼西林敏感下，處方同類型的藥物阿莫西林（Amokisilav），導致病人需要入院。（麥凱茵攝）

男病人雷偉樑（音譯）在2018年3月4日因病向西醫葉玉鵬求診，並於3月8日覆診時，指葉玉鵬在未有閱讀病人過往的醫療紀錄下，處方已知會令病人過敏的抗生素盤尼西林同類藥物，即約200毫克的阿莫西林。病人其後出現氣促、皮疹等反應，需往東區醫院急診室求醫。醫委會今日舉行聆訊，裁定葉玉鵬專業失當。

姓雷的男病人，在2018年3月4日因感冒及咳嗽向西醫葉玉鵬求診，3月8日覆診時葉在未有閱讀病人過往的醫療紀錄下，處方已知會令病人過敏的抗生素盤尼西林同類藥物，阿莫西林。病人其後出現手腫、皮疹等反應，需往東區醫院急診室求醫，留醫至3月15日出院。雷的妻子事後向醫委會作出投訴。

葉玉鵬被裁定專業失當罪成，需要除牌一個月，緩刑六個月。（麥凱茵攝）

雷先生與葉玉鵬的病患關係逾20年，葉玉鵬為其看診超過100次，而葉玉鵬於2013年得悉雷對盤尼西林類藥物過敏。然而，事發時葉玉鵬因未能尋獲雷的病歷，問診時亦未有詢問是否有藥物敏感下，處方1000毫克阿莫西林。

聆訊小組主席麥列菲菲指出，即使醫生在未有病人的病歷下，至少要向病人查詢其藥物敏感的情況，而葉玉鵬明顯有失當。小組認為，葉玉鵬是有失醫生專業，因而裁定其專業失當罪成。