新冠肺炎｜政府研推健康碼　何栢良憂當局未能負擔大量檢測

新型肺炎疫情反覆，港府早前透露，有意於短期內推行「粵港澳健康碼」，方便三地居民通關。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（9日）在商台節目指，健康碼為防疫的重要工具，他擔心政府未能負擔檢測人數的增加，而部分商貿人士出入境時獲豁免做測試，應考慮清楚這些人士是否要做測試，以免讓人感覺防疫政策會不一致和矛盾。他又建議主題樂園的從業員須做檢測，並提點書展的進場市民須注重手部衛生及戴好口罩。

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何栢良指，健康碼為防疫的重要工具，內地及澳門已使用多時，建議政府須考慮措施會否互相矛盾。他解釋，政府於二月初豁免多類人士免做檢測，認為在健康碼推出後，須考慮該批人士是否繼續豁免，否則會發生不一致的情況。他認為，跨境學生、貨車司機等多類人士應「一律睇齊」統一做測試，「有啲人要做，有啲人唔使做，就會好似限聚令咁，海洋公園唔使限，但旺角咁多人就要限。」

何指，高危人士包括娛樂場所職員、機組人員等的檢測情況未明，應優先檢測，但擔心政府未能負擔檢測人數的增加。他並指，政府於五月共測試約75,000人，根據入境人數的資料，推斷本港約有數萬人豁免不被檢測。他建議政府應跨部門定期舉行記者會，全面公開相關數據給市民信心，並解釋源頭不明的個案是否與豁免人士有關。

何栢良認為樂園從業員接觸大量人群，為確保安全須做檢測，否則旅遊人士受感染，將令外地對香港產生負面的觀感。（資料圖片）

海洋公園周六重開，何栢良認為從業員接觸大量人群，為確保安全須做檢測，否則旅遊人士受感染，將令外地對香港產生負面的觀感。他亦提點書展的進場市民須注重手部衛生及戴好口罩，指手部保持乾淨便不會污染書籍。他亦呼籲書商應禁止戴手套，指戴手套後周圍觸摸將適得其反。