國泰注資｜員工憂慮前景未明朗　工會促公司承諾不裁員

航空業界面對新型肺炎疫情，封關措施致營業額大減重創，本港航空界龍頭國泰航空亦幾近停頓。港府今日(9日)宣布出手「泵水」救亡，規模達390億元。 國泰空中服務員工會認為現時既然有政府注資，公司應承諾不裁員；亦有國泰及港龍員工嘆「鬆一口氣」，但憂慮長遠前景仍未明朗。 國泰行政總裁鄧健榮亦向員工內部發信，指將於第四季提出新建議，以配合營運方針，並令公司財政處於穩健水平。

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國泰空中服務員工會主席王思敏直言，過去半年同事之間人心惶惶，屢次傳出裁員、合併等消息，下半年更推出第二輪無薪假。她認為，現時既然有政府注資，國泰應承諾不裁員。對於政府注資，會否擔心削減國泰的自主權，她則表示不太擔心，認為政府應該沒有長期持有股權打算。



CEO向員工發信：今年第四季提出新建議

她又指，國泰行政總裁鄧健榮今日向內部員工發信，將於第四季提出新建議，以配合營運方針，並令公司財政處於穩健水平。據悉，鄧健榮在信件提到，因疫情衝擊導致客運收入暴跌至上年的約1%，集團自今年2月起，每月虧損約25至30億元。鄧又引用國際航空運輸協會（IATA）預測，航空業料最快2023年才能回到疫情前水平，故短期內未見到可令航空業回復正常的轉機。

國泰航空受疫情重創業務，航班運作接近癱瘓。（資料圖片）

空姐料短期內情況有好轉

入職約一年的國泰空姐陳小姐（化名）指，自己由3月至6月都「無機飛」，由於參與了公司的第一輪自願性無薪假計劃，連續數月皆領「八折底薪」，即7,000多元月薪，同事「一、兩個月無工返係好正常」。她認為，公司大半年來在不少細節位省資源，更屢次傳出裁員消息，坦言同事間人人自危，「唔知去到邊個地步會炒人。」

她直言，尚未仔細了解政府注資計劃內容，但認為或令情況暫時好轉，惟長遠而言「無機飛嘅情況都好嚴重，真係要睇下公司仲頂到幾耐。」

幾個月處於「候勤」狀態

未有參與自願性無薪假計劃、於港龍任職空姐兩年的阿欣（化名）指，過去數月大部分時間處於候勤狀態，亦因疫情影響，客運量大跌，她未獲派航班，僅能支取底薪，「都無辦法，無諗過疫情咁突如其來。」

疫情下航空業陷入冰點，她指，公司早前未有加入港府「保就業」計劃，其後更傳出重組消息，人心惶惶，隨著港府今日宣布注資，她期望公司可捱過今次難關，保住員工飯碗。

憂收窄言論自由

不過，國泰過去一年捲入反修例風波，中國民航局發出「重大航空安全風險警示」，要求禁止參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，多名員工亦懷疑在社交網站展示政治立場，先後被資方解僱。曾參與集會要求公司停止白色恐怖的阿欣，不諱言心情矛盾，她擔心言論進一步收窄，公司政策或遭左右，「拎得政府錢，就要聽政府支笛。」

本港僱用員工約2.8萬人

根據國泰年報，截至去年底，國泰航空連同其附屬公司在全球僱用逾3.4萬名員工，本港僱用的員工則約2.8萬人。去年集團營業開支方面，員工開支佔整體19%，員工開支總額錄得201.25億元。

國泰航空今早一度停牌，並宣布390億元的資本重組建議。與此同時，國泰亦宣佈短期擬實施新一輪高層減薪，及第二輪員工自願性無薪假計劃。國泰又形容，整體而言，預料旅遊需求在頗長時間內也不會有任何實質復甦，航空業正面對公司見證過的有史以來最嚴峻挑戰。