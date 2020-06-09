【國泰注資】國泰再推高層減薪及員工自願性無薪假計劃

國泰航空﹙0293﹚停牌，並宣布390億元的資本重組建議。另外，也宣佈短期擬實施新一輪高層減薪，及第二輪員工自願性無薪假計劃。

據員工內部信表示，第二輪員工自願性無薪假計劃將於7月開始，要求員工在7至9月期間放三周無薪假，另外自7月起每月需減薪11%，直至今年12月。

信中亦提到，集團行政人員將減薪，包括公司主席及行政總裁都接納30%的減薪，執行董事及非執行董事，分別減薪25%及20%，經理級員工減薪15%，直至今年底。

公司指，長遠而言，經營模式各方面也將重新評估，管理團隊將在2020年第四季前向董事局建議集團的最佳規模及形式，以滿足香港的航空旅運需要，並同時保持國泰的財務狀況在穩健水平以及履行其對股東的責任。國泰稱，屆時在考慮市場前景和成本結構後，將不可避免地要就原先為未來所計劃的運力與危機前之計劃比較進行優化。

國泰：有史以來最嚴峻的挑戰

國泰又引用國際航空運輸協會（IATA）最新的報告指，新型冠狀病毒危機將導致2020年全球航空客運收入劇跌3,140億美元，較2019年減少55%；其中又以亞太區航空公司的收入跌幅最為顯著，高達1,130億美元，乘客需求按年下跌50%。業內分析員普遍預期復甦的步伐將會非常緩慢，復甦期會很漫長。國際航空運輸協會預計，國際客運的需求最快要待2023年才能恢復至危機發生前的水平。

國泰指，整體而言，預料旅遊需求在頗長時間內也不會有任何實質的復甦，航空業正面對公司見證過的有史以來最嚴峻的挑戰。