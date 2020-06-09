跳閘男被截摑港鐵職員8巴　裁定襲擊罪成　官斥缺守法意識須還柙

樂器維修員去年10月在中環港鐵站跳閘後被港鐵職員喝停，其後被指連摑職員雙頰8巴。他早前否認普通襲擊罪受審，裁判官香淑嫻今（9日）在東區裁判法院指被告的辯詞匪夷所思，她信納事主的供詞，裁定被告罪名成立。裁判官稱被告出言侮辱並連打8下，貶低及嘲弄事主人格；又斥他犯案時態度輕狂，完全缺乏守法意識，為文明社會絕不容許。裁判官決定先索取背景報告，押後至本月22日判刑，期間被告還柙。

被告譚煒林（39歲）被裁定於去年10月14日，在中環港鐵站A出口大堂襲擊男子莫志富。

被告辯詞匪夷所思難以置信

裁判官指控方證人作供清晰明確，信納他們的供詞；相反，被告的辯詞不合理之處比比皆是。她不解被告最初聽到喝停時既已決定不理，見到事主作威嚇動作，其後卻仍調頭走近事主。此外，被告聲稱伸右手阻擋事主逼近時，手掌剛好落在左面頰，因對方以面部用力壓向他的手，他才再放左手於另一面上。裁判官形容以上說法匪夷所思，令人難以置信，遂拒絕信納被告的證供。

蓄意用暴力且存在敵意

裁判官認為被告蓄意用暴力對付事主，存有敵意，並非出於自衛出手，裁定罪成。

辯方求情道，事主未有受重傷或永久傷害，是次為單一事件，被告出於衝動摑人，無使用武器或預謀犯案。他指被告初犯，並引案例表示明白法庭會考慮監禁，但盼法庭判處緩刑。

被告行為屬眨低及嘲弄事主人格

裁判官則表示，雖然事主傷勢輕微，惟案情嚴重之處在於被告出言侮辱及連摑事主8下，屬貶低及嘲弄事主人格。她指，案例說明公職人員包括執行《港鐵附例》的港鐵職員，法庭對於襲擊公職人員的犯人應判處監禁，以收阻嚇之效。辯方認為長期緩刑比起短期監禁會對被告帶來更大的警剔及阻嚇。裁判官最終決定先索取背景報告，押後判刑。

案件編號：ESCC2646/2019