復課│幼園為畢業生補課　小學辦暑期鞏固課　校長：今年更加係BB

停課近4個月後，幼稚園高班（K3）及小一至小三學生下周一（15日）終於復課。為了讓今屆幼稚園畢業生能順利銜接小一課程，幼稚園以及小學今年均提供特別課程協助。 有幼稚園復課後優先教授基礎學術知識以銜接小一，同時會於8月初提早開學補課，本學年的K3畢業生屆時亦可選擇自願參與補課；有小學因今年K3畢業生失去大量校內學習時間，計劃在8月開設五天中英數鞏固課程予準小一生，校長笑言：「小一係BB，今年更加係BB。」

太陽島幼稚園西貢分校伍秀雯表示，學校目前計劃7月中如期放暑假，新學年則由8月中提早至8月初開始。（黃寶瑩攝）

全港學校於5月27日起分階段復課，幼稚園高班（K3）及小一至小三學生下周一（15日）終於復課。太陽島幼稚園西貢分校伍秀雯接受《香港01》訪問時表示，學校目前計劃7月中如期放暑假，新學年則由8月中提早至8月初開始。復課初期，該校課程主要是學科基礎知識的「密集式補習」，主題單元活動則延至8月初，屆時K3學生已經畢業，校方讓家長自行決定是否參與相關補課。

佛教林金殿紀念小學將開設五天適應課程予準小一生

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄表示，校方今年特別為準小一學生開設特別支援措施，首先於8月中旬舉辦兩天往年慣常的小一新生講座，隨後計劃額外開設五天的適應課程予準小一生，屆時學生每日上課半天，內容主要為中英數鞏固課程。

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄（中）表示，校方今年特別為準小一學生開設特別支援措施，計劃額外開設五天的適應課程予準小一生，屆時學生每日上課半天，內容主要為中英數鞏固課程。（資料圖片）

將安排同校幼稚園生同班入學

9月開學後首兩個星期，校方計劃小一只會上課半天；來自同一間幼稚園的小一新生，將會編至同一班別，小二起才會區分精英班，讓學生有更多時間適應。吳永雄形容，有很多幼稚園家長擔心停課會影響子女銜接小一課程，他笑言：「小一係BB，今年更加係BB。」

吳永雄又表示，今年小一至小六均需要研究會否裁減課程，當中升小二至小六學生同樣會提早於8月17日開始「複習課程」，校方將視乎8月的學習進度，然後決定如何調節來年課程幅度。