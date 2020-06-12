K3復課在即　幼稚園每課室僅5學生上課擴距離　校園內需戴護目鏡

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全港學校停課近4個月，5月27日起分階段復課，最後一批復課為幼稚園高班（K3）及小一至小三學生，他們將於下周一（15日）重返校園。 太陽島幼稚園西貢分校於4月起開始準備復課，如加裝自動感應過濾水喉及紅外線體溫探測儀等設備；在課室編排上會盡用校內空間，平均每個課室同時只會有5名學生，讓他們維持社交距離，班主任教師人數維持兩名；2月時幼稚園已向每名學生派發1副護目鏡及口罩，復課後會要求學生在校園內，必須同時配戴口罩及護目鏡，減低因「捽眼捽鼻」而感染病菌的風險。此外，校方亦決定新學年將提早至8月初開始，並會為屆時升讀K2及K3生補課。

太陽島幼稚園西貢分校已添置紅外線體溫探測儀，上學時段亦會有老師駐足校門留意學生是否有異樣。（黃寶瑩攝）

教育局早前發出《學校復課指引》，在幼稚園部分，當局要求在課室情況許可下，學生應盡量保持最少一米的距離；幼稚園應安排學生分批在不同時段使用共用設施，例如洗手間；定時清洗消毒及更換玩具、圖書、教具等。教育局指，原則上復課後學校應維持半日上課，以免學生午膳時摘下口罩而增加病毒傳播的風險；進行體能活動時，學生應盡可能佩戴口罩及保持一定距離。

高班（K3）是唯一復課的幼稚園級別，幼兒班（K1）及低班（K2）本學年不會復課。太陽島校方目前已添置紅外線體溫探測儀，上學時段亦會有老師駐足校門留意學生是否有異樣；因應校內水喉為非自動感應，學生接觸時或會增加交叉感染風險，因此斥資為所有水喉加裝自動感應過濾裝置。

在K1及K2不會復課的情況下，校方將用盡現有空間，每個課室只會同時容納5名至6名學生，教師維持每班2人。（黃寶瑩攝）

每個課室只會同時容納5至6名學生

此外，K3復課後校方亦將設特別上課安排，上午班的上課時間改為9時至12時；而為配合教育局指示，全日班將改為半日制，上課時間為下午1時半至4時半；每天中午時段，校方將消毒清潔課室。該校K3上午班及全日班分別有29名及19名學生，在K1及K2不會復課的情況下，校方將用盡現有空間，每個課室只會同時容納5名至6名學生，教師維持每班2人。

下學年提早至8月初開始 將為升讀K2及K3學生補課​

經歷逾4個月的停課，復課初期的課程主要是學科基礎知識的「密集式補習」，主題單元活動則延至8月初，由於屆時K3學生已經畢業，校方讓家長自行決定是否參與相關補課（見另稿）。學校目前計劃7月中如期放暑假，新學年則由8月中提早至8月初開始，為下學年已升讀K2及K3學生補課。

教育局指引規定學生及教職員在校園內必須配戴口罩，太陽島幼稚園西貢分校的防疫措施則更嚴謹，課堂期間盡可能不交換使用玩具、文具等，同時要求學生在校內必須同時配戴口罩及護目鏡，減少因「捽眼捽鼻」而感染病菌的風險。在體適能及動態活動安排上，由於擔心小朋友在配戴口罩情況下運動，或會導致呼吸困難或影響健康，因此改為每日設20分鐘簡單拉筋熱身活動。

太陽島幼稚園西貢分校要求學生在校內必須同時配戴口罩及護目鏡，減少因「捽眼捽鼻」而感染病菌的風險。（黃寶瑩攝）

+ 4 + 3 + 2

教育局指引規定學生及教職員在校園內必須配戴口罩，太陽島幼稚園西貢分校的防疫措施則更嚴謹，課堂期間盡可能不交換使用玩具、文具等，同時要求學生在校內必須同時配戴口罩及護目鏡，減少因「捽眼捽鼻」而感染病菌的風險。在體適能及動態活動安排上，由於擔心小朋友在配戴口罩情況下運動，或會導致呼吸困難或影響健康，因此改為每日設20分鐘簡單拉筋熱身活動。

校長：考慮復課時 家長將子女健康放首位

校長伍秀雯表示，復課後最擔心校園內會出現突發事件，例如出現交叉感染，校方因而制訂應對突發情況的程序，若有學生身體不適，會即時將其調離課室休息，其餘學生則會轉移至校內其他空間繼續上課，原本課室需全面消毒後才能重新使用。

伍秀雯認為，停課期間的網上學習已重點教授防疫知識，加上經歷過去數個月的防疫習慣，她相信K3學生復課後亦會有相當強的衛生意識。她續指，考慮復課各項因素時，家長均將子女健康放在首位，上課與否只屬其次；校方5月開始聯絡家長，了解學生的健康狀況及其復課意願，校方統計數字顯示全數K3家長均願意復課。

太陽島幼稚園學校發展經理方科棋（左）及西貢分校校長伍秀雯（右）。（黃寶瑩攝）

所有分校均已備足兒童口罩及護目鏡

太陽島學校發展經理方科棋表示，今年2月時本港口罩及防疫裝備短缺，行政團隊從外國購入兒童口罩及兒童護目鏡，隨後向旗下9間分校學生每人派發10個口罩及1副護目鏡，以解家長燃眉之急。現時口罩供應轉趨穩定，團隊因而考慮向本港製造商購買，現時所有分校均已備足兒童口罩及護目鏡，供復課後有需要學生使用。

被問及停課期間有沒有出現「退學潮」，方科棋表示，旗下分校的K1至K3學生人數無太大分別，惟有N班（學前班）家長表達退學意願，校方希望在獲得政府資助後，透過退回部分學費以挽留N班學生。