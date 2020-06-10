醫管局：16間非急症醫院下周三起恢復探病　幾千病人家屬「解禁」

本港新冠肺炎疫情緩和，昨日沒有新增本地感染個案，連續第五日本地「零感染」。因應疫情，醫管局自一月底暫停探病安排。醫管局總行政經理張子峯今早接受港台節目《千禧年代》表示， 本地疫情漸趨溫和，在考慮專家意見後，16間涉及康復及療養的非急症醫院將先行恢復探病，院方會於本周主動聯絡幾千位病人家屬有關安排，期望下周三起，每個病人至少有一個家屬每周探訪一次，每次探病時間為一小時。

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張子峯呼籲，病人家屬已登記後不要換人，盡量在院內勿飲食，做足防疫措施如配戴口罩及消潔雙手等。如家屬想預約下一次採病，可與院方職員聯絡。他預計，一個病房會多於一個家屬探訪，但院方會做好人數管制，相信病房足以容納部份家屬。他指，每個醫院情況不同，探病安排未必一樣，希望家屬可以配合安排，亦會再視乎試行情況而推展。

至於非緊急服務安排方面，張指，自5月起，已陛續有秩序分階段恢復服務， 診症已回覆去年同期服務量，專科、普通科門 已達到九成服務量，而手術安排則正逐步回覆正常，惟一旦爆發第二波疫情，非緊急服務有機會再次暫停。