新冠肺炎｜旅遊業界：港澳互通檢疫在望　日本部份地區正商討

隨着本港新型冠狀病毒肺炎疫緩和，港府探討放寬與鄰近地區的出入境檢疫安排，重啟旅遊及進行商業活動，包括設立地域「旅遊氣泡」。 旅遊業界代表今日（9日）與商經局局長邱騰華及代表會面。旅遊業議會主席黃進達會後表示，初步可望與澳門及廣東省互通，尤其澳門方面，他又述港府消息表示，互通檢疫已經「傾到七七八八」，「業界普遍希望今個月內可以完成，相信盡快於一兩個月內有結果。」他又表示，有國家已經主動聯絡香港商討通關事宜，相信首先是東南亞地區，包括泰國、越南、韓國及部份日本地區等。

旅遊業界代表今日召開記者會表示，希望港府月內完成與澳門互通，旅遊業議會主席黃進達（左二）稱接近完成。（梁煥敏攝）

促准推本地遊免受限聚令限制

旅遊業界代表今日與商經局開會，討論重開旅遊業的安排及多個可能性。會後業界表示，相信會率先重開本地旅遊項目，盡量令從業員重新投入服務，不至於全面停頓，但當中的經營困難仍然難以解決。香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良表示，業界普遍希望推出本地戶外地區旅遊，即到海岸公園、地質公園等，認為地方較為寬敞，減低感染風險；此外，海洋公園即將重開，可以推出本地團往返公園，但由於限聚令下成本高昂難以實行。

「現時根本做唔到！冇可能8人成團，業界普遍係一架旅遊車為一個單位，即係40人至50人，成本上有數得計，太少人經營唔到，因為本身毛利好低。」姚柏良表示，明白到現時疫情嚴峻，但商經局態度開放，因為依然「有得傾」，又透露各方表示若然本地個案持續低水平，有機會再次放寬限聚令人數至十多人，但仍然難以實行，「我哋當然希望係豁免有關旅遊嘅限聚令啦，咁樣先有機會做到！」他認為最基本放寬至20人至30人，仍有機會實行。

香港入境團旅行社協會名譽會長謝淦廷亦指，已經向各方建議，若然開展本地團，建議旅客必須戴上口罩、檢查體溫及減少乘車人數等，希望可以有限度推出旅遊活動，令業界可以重新起步，「如果再唔推出，就會好似局長自己講嘅唔單只係冬眠，而係業界長眠！」

疫情緩和下，港府屬意優先處理與澳門及廣東省地區的通關檢疫措施。（資料圖片）

黃進達：泰國政府積極商討與港互通

此外，對於本港對外旅遊方面，現時港府屬意優先處理與澳門及廣東省地區的通關檢疫措施，相信短期之內會有初步建議及通關時間表。黃進達表示，由於澳門連月來的確診個案較少，加上已經與廣東政府商談健康碼及兩地檢疫互通措施，相信會是最快建立旅遊氣泡的地方，「業界普遍希望今個月內可以傾好有關做法，呢一兩個月內可以開通，兩邊地區政府好多嘢已經做緊。」

黃又透露，不少鄰近地區，包括泰國、越南、韓國、日本等，由於疫情已經逐步受到控制，相信會盡快洽談居民互通檢疫安排，當中泰國政府更積極港府提出相關協議，政府近日已着手回應。

「其實都相信會喺海、陸兩種方式往返的居民會率先可以互通，航空界涉及嘅比較複雜，落實航班運作都有一定困難，相信之後先有機會實行。」他表示，業界普遍希望9月底之前初步互通部份地方，但強調相信業界普遍會以澳門作為試點，運作順利之後，推出其他地方的航線，「依家只係等兩邊嘅政府做法，唔可以單單香港呢方面控制得到，但係希望呢個月可以實行。」旅遊業立法會議員姚思榮亦透露，日本部份地區政府亦有傾談相關協議及方法，亦希望能夠盡快可以得到可行方法做到互通。