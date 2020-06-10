逃犯條例｜中五生涉拉下新巴死火掣被控　與另兩被控男生提堂

16歲中五男學生去年12月涉在旺角按下兩架新巴的緊急死火掣並疑攜有磨刀棒，被控導致交通遭受阻礙、管有物品意圖損壞財產兩罪。他與另兩名涉及其他指控的男生，今（10日）於西九龍裁判法院提堂，3人暫時均毋須答辯，同押後至8月5日再訊，以待辯方索取文件及給予法律意見。所有被告獲准保釋。

3名年齡16至22歲學生，今早在西九龍法院就不同罪名提堂。(資料圖片)

中五生涉拉下新巴死火掣

姓麥被告16歲，中五學生，被控一項導致交通遭受阻礙，及管有物品意圖損壞財產兩罪。控罪指麥於去年12月11日，在旺角彌敦道與奶路臣街交界，按下兩架新巴的緊急死火掣；同日於旺角西洋菜南街與亞皆老街交界攜有一支36厘米長的磨刀棒。

被告獲以原有的2000元保釋，期間須遵守晚上9時至翌晨6時半的宵禁令、交出旅遊證件，並且不可離港及禁足案發一帶。

另一被告涉藏噴漆及多用途刀

另一案的被告為17歲報稱無業的石姓少年。他被控兩項管有物品意圖摧毀財產罪，指他於去年11月2日在旺角彌敦道760號外攜有一把多用途刀及一罐噴漆。控方指，警方下午約兩時半見到身穿黑色衣物的被告迴避警方，截查後在背囊搜出手套、防毒面具、涉案的多用途刀及噴漆。

他獲准以5000元保釋，期間須遵守晚上9時至翌晨7時的宵禁令、交出旅遊證件，並且不可離港及禁足案發一帶。

22歲學生涉阻撓警長工作被控

此外，被告馬梓軒，22歲，學生，則被控阻差辦公，指他去年9月30日在深水埗南昌街123號地下外，故意阻撓正當執行職務的警長A。被告暫毋須答辯，此案同押後至8月5日再訊，以待辯方索取文件及給予法律意見。

控方申請隱去事主姓名，辯方對此有所保留。被告獲以1000元保釋，期間須遵守晚上9時至翌晨7時的宵禁令、交出旅遊證件，並且不可離港。

案件編號：WKCC1727、1728、1732/2020