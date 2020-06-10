楊潤雄致函中小學校長：不應容許任何罷課罷教　口號、人鏈應勸止

由多個工會組成的「二百萬三罷聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」針對港版國安法，計劃於下周日（14日）將舉行「罷工罷課公投」。 教育局局長楊潤雄今日（10日）去信全港中小學校長，要求學校向學生解釋國安法不影響港人權利及自由，指學校不應任由學生參加「這些毫無意義的『公投』活動，更不應容許任何模式的罷課」，若校內有人叫口號、拉人鏈、唱帶政治訊息歌曲、貼帶政治訊息標語或罷課，學校應勸止，否則應以校本訓輔及懲處機制處理。而教師參與罷課屬疏忽職守，是「將政治帶入校園」，學校應採紀律行動，強調教育局會嚴肅跟進。 中學校長會主席鄧振強則表示，相信學校過去一年的經驗有助校方處理校內事務，有信心大多老師會謹守崗位。他認為，港版國安法深受港人及學生關注，學校有責任解釋，惟條文公布前，學界無法解答學生疑問或進行有意義的教學。

教育局局長楊潤雄今日（10日）去信全港中小學校長，要求學校向學生解釋國安法不影響港人權利及自由，若校內有人叫口號、拉人鏈、唱帶政治訊息歌曲、貼帶政治訊息標語或罷課，學校應勸止，否則應予以懲處。（資料圖片）

楊潤雄：校長應向學生解釋 國安法不影響港人權利和自由

教育局局長楊潤雄今日（10日）向全港中小學校長發信，批評有關公投活動是以學生利益和前途作籌碼，達到政治目的。

他要求校長向學生解釋，國安法不影響港人依法享有及行使的各項權利和自由，包括言論，新聞，集會，示威，遊行等自由，重申國安法「針對的只是四類嚴重危害國家安全的行為或活動，即分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，以及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動」。他重申《基本法》和香港法律體系並無「公投」制度，「所謂『公投』既無憲制基礎，亦無法律效力，學校不應任由學生參加這些毫無意義的『公投』活動，更不應容許任何模式的罷課」。

校方需嚴肅跟進教師罷課

楊又強調，《資助則例》下資助學校董會或法團校董會可批准教師每學年最多放兩天特別有薪假期，而罷課不屬「重要緊急的私人事務」，促教師以身作則，不可作任何形式的罷課或罷教，否則屬疏忽職守，教育局會嚴肅跟進：「教師有責任履行其職務，若有教師參與這些團體提出的罷課，不單是故意不履行其職務，疏忽職守，更是親手將政治帶入校園，甚至是向學生示範以違規方式表達政治訴求，誤導學生，有違專業，學校應採取紀律行動，而教育局亦會嚴肅跟進。」

叫口號、人鏈、貼海報或唱帶政治訊息歌曲 皆令學校成政治訴求場地



以往不少學生會在學校叫口號或門外拉人鏈等，惟楊稱，在學校叫口號、拉人鏈、張貼帶政治訊息標語或唱帶有政治訊息的歌曲皆屬「政治表態」，會令學校成為「表達政治訴求的場地，破壞和諧校園牽動其他人的情緒及造成壓力，影響學習」，更稱有關行動或「騎劫」學校之名，故學校應採取適當措施，勸止活動，提醒學生珍惜「寧靜而有規律的校園生活及學習機會」。至於若個別學生不從，楊要求學校按校本訓輔及懲處機制處理，以維持紀律及秩序。

中學校長會主席鄧振強認為，港區國安法深受港人關注，學校有責任解釋，惟條文內容未公布前，未能解答學生疑問。（資料圖片）

中學校長會：相信大多老師會謹守崗位 條文內容未出、無法解答學生疑問



中學校長會主席鄧振強認為，教育局信件是重申立場，會以「平常心」、「處變不驚」應對。他解釋，學校過去一年已累積不少經驗，相信可按校情應對校內事務，而學界早已表明不支持老師罷教表達意見，深信大多老師會繼續謹守崗位。

對於教育局要求學校向學生解釋港區國安法立法一事，鄧振強表示，立法一事深受香港市民及學生關注，學校有責任解釋，惟目前未有法例條文內容，學界未能解答學生疑問：「一定要有內容才可向學生介紹及解釋，目前無人知道立法內容，現階段由教育角度而言，無法進行有意義的教學活動。」

而教育界立法會議員葉建源亦批評，教育局信件言辭強硬，限制師生表達對港區國安法立法的自由，向學校施壓，有違「國安法不會影響廣大香港居民依法享有及行使的各項權利和自由，包括言論、新聞、集會、示威、遊行等自由」的說法。他重申教師應多多聆聽、了解學生想法，與他們溝通，而非限制學生表達意見，或動輒懲處。

另外，教育局今日上載楊潤雄信件至局方網頁後，一度又撤回。發言人解釋，在上載至網頁後，才發現鏈結有問題，因此短暫抽起，修改後再上載。