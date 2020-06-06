港版國安法｜工會6月14日發起公投　發動兩階段罷工反立法

人大上周通過「港版國安法」，「二百萬三罷工會聯合陣線」今日（6日）宣布，將於本月14日發動全港首次罷工公投，冀望集合6萬名會員投票。倘總票數達六成人支持，同時八成工會達到人數門檻，工會將發動兩階段罷工，表達反對港版國安法立法。 香港酒店工會主席徐考澧說，發動公投的原因是希望透過合法工會，以實名方式表達有多少確實人數反對國安法。工會會員人數接近1萬，各參與工會會在今日起擺設街站招收會員，亦可在公投當日「即入會即投票」。香港職工會聯盟主席吳敏兒稱，團結「打工仔」便是最強而有力的戰線，期望更多工會加入罷工。

由一批新工會組成的「二百萬三罷工會聯合陣線」，發動罷工反港版國安法。（黃寶瑩攝）

香港調酒師工會主席侯翠珊形容北京以國家之名剝奪香港人的自由，令香港面對外資撤離危機，屆時將會重創經濟，失業率上升。酒店工會主席徐考澧說，堅決反對香港提早27年淪為「廣東省香港市」，他指發動公投的原因是希望透過合法工會，以實名方式表達有多少確實人數反對國安法，向政府表達真確民意，冀望打破「狼來了」式的假罷工，「想話畀香港人聽，已經有一班人唔怕無咗份工，發動罷工，其他人只需要簽個名加入工會就可以表達支持。」

香港資訊科技界工會鄧卓文稱，罷工活動分為兩部分，將於6月14日進行公投，目標是有6萬名工會會員投票。（黃寶瑩攝）

目標得到6萬工會會員公投

香港資訊科技界工會鄧卓文稱，罷工活動分為兩部分，將於6月14日進行公投，目標是有6萬名工會會員投票，即使會員人數不足亦會照常投票。當總票數有六成人支持罷工動議，同時八成工會達到人數門檻，才會發動跨工會罷工。他解釋，罷工將分為兩階段，首階段是三日的「警示性罷工」，會員能以任何形式進行，如年假、無薪假等等；第二階段會在國安法落實前啟動「真罷工」，會員需以傳統曠工形式進行，要求政府撤回國安法。至於罷工的詳情則會在稍後公布。

徐考澧稱，現時工會會員人數接近1萬，涵蓋23個行業，包括文職、運輸界、飲食界等，認為由1萬增至6萬人不算多，希望港人由「假日抗爭」變為將抗爭融入生活。

香港酒店工會主席徐考澧稱現時工會會員人數接近1萬。（黃寶瑩攝）

香港職工會聯盟主席吳敏兒稱，「香港已經返唔到轉頭」，現時恐懼遍滿各行各業，希望告訴政府及人大，聲音不止有一種，繞過立法制度立國安法，「香港人呢生呢世都唔會服。」

職工盟主席吳敏兒稱團結「打工仔」便是最強而有力的戰線，期望更多工會加入罷工。（黃寶瑩攝）

另一邊廂，學生罷課方面，香港眾志副主席鄭家朗指政府在過去一年打擊社會的異見聲音，干預教學專業，認為國安法在港立法後，政權對教育的打壓只會更無孔不入。中學生行動籌備平台將聯同罷工，於6月14日進行罷課投票，目標為取得至少1萬名中學生參與，如總票數逾六成贊成罷課動議，將通過議案，正式開始大規模罷課的籌組工作。學生可親身到罷工公投的投票地點，或以網上方式參與投票。

鄭希望家長能支持學生罷課，譬如向學校提交家長信，校方及教育局亦較難追究學生。