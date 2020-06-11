新冠肺炎｜梁子超：健康碼限用於風險低地區　不應大量使用

港府早前表示，考慮放寬廣東省和澳門有必要往來人士的檢疫措施，正考慮推出「港版健康碼」，放寬粵港澳三地人員往來的檢疫安排。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今日（11日）在港台節目《千禧年代》說，由於粵港澳三地風險較低，認為恢復交通往來方向正確。不過，他說現時檢測有局限性，包括病毒潛伏期長，未必能夠有效排除傳染性，認為只能分階段推出，不適合大量使用。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在港台節目《千禧年代》說，健康碼為互通檢疫訊息的工具，但現時檢測方式有局限性，由於病毒潛伏期或多過14天、加上潛伏期初段傳染性高，認為單靠檢測結果未能有效排除傳染性。他認為，健康碼的使用只限於風險低的地區，為令安心的過渡安排。

他續說，由於篩檢能力有限，加上未有太大保證，認為應先分階段推出，避免大量使用。不過他認為，由於粵港澳三地屬低風險地區，現時恢復交通為正確方向，健康碼做法可接受。

對於測試價錢每次要約1500元，梁子超指測試本身有成本，而簡化程序空間不大。他又提到，本港未有足夠的人有抗體，因此不考慮抗體測試；而取樣本方法則在實驗室取樣比較穩妥，但需要明白測試非完美。