新冠肺炎｜粵港澳料短期內互認「健康碼」　至少五間私院獲認可

內地及港澳的新冠肺炎疫情有緩和跡象，消息指，粵港澳三地政府有意在短期內推行「粵港澳健康碼」，市民在指定醫療機構接受核酸檢測，獲陰性證明後，可在七天有效期內免14日強制檢疫，往返本港、澳門及廣東省。 據知，本港至少五間私家醫院的檢測結果會被三地政府承認，而香港衞生署明天（10日）將與有關私院代表會面，商討實際安排。

內地民眾在疫情下，需要安裝健康碼應用程式，監測追蹤行蹤，但有私隱和監控的質疑。（中新社）

港府早前表示，考慮放寬廣東省和澳門有必要往來人士的檢疫措施，正考慮推出「港版健康碼」，放寬粵港澳三地人員往來的檢疫安排。最新消息指，粵港澳三地政府正就計劃商討，料短期內將作正式公布。據知，本港至少五間私家醫院的檢測結果將獲承認，包括養和、港安（荃灣及司徒拔道）、港怡及仁安醫院。

據了解，三地將會承認對方的「健康碼」。本港市民到私院進行檢測，如屬陰性，將會獲發一個有效七日的二維碼（QR Code），在出入境時展示，毋須強制檢疫14日。

▼澳門及珠海互認「健康碼」過關情況▼

私院檢測費用介乎1,500至2,270元

翻查五間私院網頁，現時港怡、荃灣港安、養和及仁安醫院皆有提供檢測服務。

港怡醫院有「鼻咽拭子測試」或「深喉唾液測試」，最快兩小時可得知結果，費用由1,600元起，另收診金及及樣本收集費。荃灣港安醫院提供「鼻咽拭子測試」及「深喉唾液測試」，最快一至兩小時後有結果，費用由1,500至2,270元起，另收診金。而養和醫院的「深喉唾液測試」，只要在下午5時前提交樣本，即日可知結果。費用約2,000元起。