公屋或逆市加租　尹兆堅斥荒謬　倡免租對沖增幅

房委會每兩年檢討公屋租金，按照現行租金調整機制，約80萬戶公屋居民可能最快9月要面對加租。 房委會委員、民主黨立法會尹兆堅今日（11日）在港台節目《千禧年代》上說，公屋逆市加租荒謬，批評機制為鐵板一塊，未能按實際情況調整。他建議，房委會應考慮凍租，或免租對沖租金增幅。

房委會早前舉行周年特別公開會議，就公屋租金檢討作討論。（資料圖片／張浩維攝）

房委會委員、民主黨立法會尹兆堅在節目上解釋，由於公屋租金檢討機制為根據過往兩年經濟數據制定之後兩年的公屋租金。他指，受疫情影響，基層生活首當其衝，而大部分公屋住戶正正為基層市民，認為逆市加租荒謬。他續說，最奇怪的為政府明言未來經濟狀況轉差，亦推出多輪防疫基金協助市民，批評機制有缺憾為鐵板一塊。

他指，長遠而言要改善機制，但短期應對加租可透過凍租，或以免租對沖租金增幅。他稱，條文內第17條未有訂明房委會收錢後用途，認為只要委員之間達到共識就可做到。

房委會委員、立法會議員尹兆堅認為逆市加租荒謬。（資料圖片）

按現行機制，房委會委託統計處每月抽選2000個租戶，要求他們申報入息計算入息變化，作為釐定租金調整幅度的參考，而每次加租幅度上限為10%。今年檢討租金是對比公屋居民在17及19年的收入變化，而據最新數字推算，公屋住戶入息中位數在17年初為2.1萬元，到19年底已升至2.29萬元，增幅約9%。