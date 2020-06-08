房委會按機制或致公屋逆市加租　委員批荒謬倡凍租

受疫情影響，基層生活大受打擊。不過，按照現行公屋租金調整機制，約80萬戶公屋居民可能最快9月要面對加租。 房委會今日（7日）舉行周年特別公開會議，會上多名委員都關注公屋加租問題。有委員批評，若房委會按機制逆市加租，做法荒謬，建議凍結加租一次，兩年後再按經濟情況作檢討；亦有委員建議，房委會可檢討租金援助計劃，考慮增加更多租金援助的額度。

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按現行機制，公屋每兩年調整租金，房委會委託統計處每月抽選2000個租戶，要求他們申報入息計算入息變化，作為釐定租金調整幅度的參考，而每次加租幅度，上限為10%。今年檢討租金是對比公屋居民在17及19年的收入變化，而據最新數字推算，公屋住戶入息中位數在17年初為2.1萬元，到19年底已升至2.29萬元，增幅約9%。

尹兆堅倡凍結一年租金

房委會委員、民主黨立法會尹兆堅說，現時疫情未退，且未來會面對史無前例的經濟衝擊，批評若房委借逆市加租荒謬，讓基層生活百上加斤。他說，希望房委會今年作租金檢討時，可凍結公屋加租一次，兩年後再按經濟情況作檢討。

尹又指，現時公屋興建量遠不及需求，故應爭取更多土地建屋，或重啟大型公屋重建。

招國偉：可考慮增加租金援助額度

另一委員、公屋聯會總幹事招國偉說，雖然政府於今個年度的《財政預算案》中，宣佈為較低收入的公屋租戶代繳一個月租金，但認為措施只屬一次性，建議房委會檢討租金援助計劃，除了現行的減租一半及減租四分之一外，可考慮增加更多租金援助的額度，如家庭入息低於申請公屋入息限額的 25%，可考慮增加寬減四分之三，以及全免租金的援助。

他建議，可為全免租金設一個援助期限，例如不多於一年，其後租戶若仍有需要，便須透過申領綜援解決經濟困難。

冀有經濟困難公屋戶可延遲交租

房委會委員、工聯會立法會議員郭偉強又指，現時本港經濟難以短期復原，失業率超過5%，且未見頂。他認為，公屋作為安全網，房委會應加強工作應付新挑戰，例如讓有突發經濟困難的公屋戶延遲交租半年，並可放寛租金援助。

委員建議配水庫上建屋

委員文海亮說，本港有200多個配水庫，建議在鄰近公屋屋邨的配水庫上蓋建屋，認為不單可擴大屋邨容量，亦能配合屋邨重建計劃。

房委會委員黃碧如將在今年8月，接替黃遠輝擔住房委會資助房屋小組委員會主席。（張浩維攝）

候任資助房屋小組主席：可考慮與私人發展商合作建類似夾屋

房委會委員黃碧如將在今年8月，接替黃遠輝擔住房委會資助房屋小組委員會主席。她在今日會議中指，關注夾心階層的苦況，建議房委會與私人發展商合作，在私人住宅項目中撥出部份單位作資助出售房屋，由於設計、標準與其他居屋不同，單位售價可能較一般居屋貴，故或要提高購買人士的收入或資產限額。

運房局局長陳帆今日出席房委會周年特別公開會議，聽取各委員意見。（張浩維攝）

運房局局長陳帆回應指，對配水庫建屋建議持開放態度，「都可以諗下，係咪可以整個先導計劃呢？」陳帆又指出，會回去跟進會上聽到的意見，包括調整綠白表比例、白居二配額等、駿洋邨安排等。他又說，明白疫情做成影響，故當他們收到衞生防護中心通知後，會主動在有關屋邨作清潔及消毒。

會議開始前，公屋聯會及民主黨亦到場請願。公屋聯會指出，受新冠肺炎影響，建議房委會為公屋租戶提供兩個月免租的措施；民主黨亦指，希望房委會今年公屋租金檢討時，因時制宜，酌情處理， 凍結公屋加租兩年。