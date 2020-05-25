租置貨尾單位年底推售　公屋聯會調查：住戶只負擔不多於50萬樓價

現時納入租者置其屋計劃的39條公屋屋邨，約有4.1萬伙仍未售出，房委會計劃增加誘因加快推售「貨尾」單位。 公屋聯會今日（25日）公布有關租置計劃的問卷訪問調查結果，截止今月20日止，超過九成受訪者同意房委會推售租置屋邨貨尾單位，惟大部份人可負擔的樓價約為20至50萬元，但有約四成人仍未決定購買租置貨尾單位的意向。

現時納入租者置其屋計劃的39條公屋屋邨，約有4.1萬伙仍未售出。（資料圖片）

公屋聯會在3月起以問卷訪問房委會屋邨的居民，當中包括非租置屋邨的公屋租戶，目前收到2000份問卷。

公屋聯會說，截止今月20日止，超過九成受訪者同意房委會推售租置屋邨貨尾單位，亦有逾九成多人同意政府重推有關計劃。不過，考慮到維修、樓齡等問題，有約四成人仍未決定購買租置貨尾單位的意向。

調查發現，有約四成多受訪者表示可負擔的樓價約為20至50萬元，其次是少於20萬元，有近九成受訪者同意延續單位「折上折」的置業優惠。

公屋聯會今日（25日）公布有關租置計劃的問卷訪問調查結果，截止今月20日止，超過九成受訪者同意房委會推售租置屋邨貨尾單位。（王潔恩攝）

應設調遷計劃 放寛至白表

公屋聯會指，不少公屋戶正領取綜援，他們未必有能力或興趣購買單位，為免再出現混合業權的問題，可設立專屬調遷計劃。聯會又指，調查有近九成受訪者同意設立相關計劃，以加快單位轉租為售。

調查又指，約六成受訪者同意放寛租置計劃單位，讓輪侯公屋超過三年的一般申請者，及逾六年的單身人士購買。

公屋聯會估計今年房委會將按機制加租至上限一成。（資料圖片／鄭子峰攝）

料公屋加租一成

房委會將在今年年中，進行兩年一次的公屋租金檢討。公屋聯會說。由於機制會按2017年的12個月，及2019年12個月兩段時間的收入指數變化作計算，料社會運動、新冠肺炎做成的經濟影響，未能反映到有關指數內，估計今年房委會將按機制加租至上限一成。

公屋聯會建議，可考慮為公屋租戶提供兩個月免租，又建議將房委會的租金援助計劃，由現時可獲減四分一及一半租金，增加至四分之三及全免租金安排。