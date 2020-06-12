明愛專上學院開AI課程　扣除政府資助後學費可低至5000多元

人工智能（AI）技術發展迅速，繼港大及中大開辦人工智能課程後，明愛專上學院新學年亦將開辦首個自資AI四年制課程，首年學額為45個，扣取政府提供的免入息審查資助、入學獎學金以及院校資助後，首年學費低至5,340元。明愛專上學院指，目前全球僅開辦少於20個學士課程，隨著各行各業應用人工智能技術，AI人才將十分渴市。

明專人文及語言學院院長陳善偉（左）及電子計算及信息科學院院長陳慶鴻簡介學院新課程。（胡家欣攝）

明愛專上學院2020/21學年開辦五個新學士學位課程，包括人工智能（榮譽）理學士。四年制課程將會主修資訊科技、編程學、AI機器學習、深度學習，亦會有跨學科選修科如金融及會計等。明專電子計算及信息科學院院長陳慶鴻表示，AI屬新興課程，保守估計，全球僅少於20個相關課程；香港方面，中大及港大則於兩年前開辦課程。

全球僅少於20個相關課程

不過，陳慶鴻指未來全球邁向AI時代，各行各業均須AI技術提升產品和服務效能，如軟件工程、網頁開發、數據分析師等人才亦渴市。他指，單計本港目前就業市場，每月人工智能的相關職位空缺已有五百多個，反映有人才培訓需求。他指，內地一直積極招聘AI人才，碩士生每月人工可達十萬元，本地未有AI專屬職位，難以推斷入行起薪點，但以具AI知識的程式員為例，每月薪酬約3至4萬元。

每年學費7.8萬

課程首年設45個學額，課程原有學費為78,140元，扣取免入息審查資助、入學獎學金及特設課程資助後，首年學費為5,340元。他指，由於課程剛獲當局認可，故尚未申請指定專業界別課程資助（SSSDP），料新學年會申請。

翻譯科技課程首年學費約1萬

另外，明專新學年亦開辦翻譯科技（榮譽）文學士四年制課程，課程主要結合翻譯知識及電腦輔助等科技應用。人文及語言學院院長陳善偉認為，在翻譯輔助工具普及化下，翻譯效能與速度比人手翻譯快，亦衍生譯後編輯、翻譯系統開發、網頁及軟件本地翻譯員的需求，新課程比傳統人手翻譯培訓更切合市場需求。課程學額為45個，首年學費，扣取免入息審查資助、入學獎學金，首年學費為10,180元。