保就業計劃｜合資格建造業長散工可獲3.6萬元　六月下旬公布細節

政府於今日（11日）公布將建造業工人納入保就業計劃，為聘有「長散工」的建造業僱主提供補助金。 於新措施下，若僱主在今年3月份為臨時僱員作了最少15天的強積金供款，即可為該名僱員申請3.6萬元的補助金。現時業內有約4萬多名「長散工」，預計措施可惠及約3500名建造業僱主。

第二輪「防疫抗疫基金」將加強對業界的支援，為聘有「長散工」的建造業僱主提供補助金。（資料圖片）

第二輪「防疫抗疫基金」將加強對業界的支援，為聘有「長散工」的建造業僱主提供補助金，以補充「保就業」計劃未有涵蓋的範圍。

3月份需要最少15天強積金供款

在新措施下，若建造業僱主於今年3月份，為一名強積金行業計劃下的「臨時僱員」作最少15天的強積金供款，該名僱員將符合申請資格，僱主可按每名合資格僱員申請3.6萬元的補助金。申請者需承諾在收到補助金後6個月內不會裁員，並將獲發的補助金全數用於支付工友的工資。現時業內有約4萬多名「長散工」，預計措施可惠及約3500名建造業僱主，協助他們及工友渡過難關。

林鄭公布補漏計劃，涵蓋5個行業，另外會增加對畢業生的就業幫助。（盧翊銘攝）

政府會透過建造業議會（議會）處理有關申請和發放補助金。議會將於六月下旬公布申請安排。政府至今共推出兩輪「防疫抗疫基金」，截至昨日（10日），已向約31萬名建造業工友和約1萬所業界企業發放共超過31億元補助金。